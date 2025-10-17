Advertisement
यूपी में चंद्रशेखर का नया फॉर्मूला, भीम आर्मी चीफ ने इकरा हसन को कहा 'छोटी बहन', कैराना सांसद को कहा गया था ‘मुल्ली’

Chandrashekhar Azad on Iqra Hasan: यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इकरा हसन के समर्थन में उतर आए हैं. नगीना सांसद ने इकरा हसन को अपनी छोटी बहन बताया है और कहा है कि उनके खिलाफ की गई बयान बाजी की गई है वो गलत है.

Oct 17, 2025
मेरठ/पारस गोयल:  मेरठ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के समर्थन में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इकरा हसन मेरी मासूम छोटी बहन है और उनके खिलाफ जो बयानबाजी हुई है, वह पूरी तरह गलत है. मैं उनके साथ खड़ा हूं. 

इकरा हसन का समर्थन
चंद्रशेखर आजाद ने इकरा हसन के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि वह उनकी छोटी बहन हैं और उनके साथ खड़े हैं.  उन्होंने इकरा हसन के खिलाफ हुई बयानबाजी की निंदा की और कहा कि यह पूरी तरह गलत है. भीम आर्मी चीफ ने कहा कि धार्मिक आधार पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग समाज में गलत संदेश देता है.  आजाद ने कहा इकरा ही नहीं, किसी भी बहन या बेटी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए. जो माहौल बनाया जा रहा है, वह चिंता का विषय है.

आजाद समाज पार्टी की रणनीति
चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी दलित और मुस्लिम युवाओं को एकजुट करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है और इसके लिए संघर्ष करना होगा.  मेरठ की क्रांति इसका साक्षात उदाहरण है। आजादी के लिए बलिदान भी देना पड़ता है। देश के सभी नागरिकों ने जब एकजुट होकर लड़ाई लड़ी तो अंग्रेजों से आजादी मिली थी. चंद्रशेखर आजाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से लड़ने के लिए संघर्षशीलता की जरूरत है और उनकी पार्टी इसके लिए काम कर रही है.  उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें. चंद्रशेखर ने कहा कि विद्या के मंदिरों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और छात्रसंघ चुनाव की बहाली का आह्वान किया. 
 
गैंगस्टर बदर अली का  पार्टी में प्रवेश
मेरठ में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने गैंगस्टर बदर अली और उसके करीब दो हजार मुस्लिम समर्थकों को आजाद समाज पार्टी में शामिल कराया. मिली  जानकारी के अनुसार, बदर अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत 22 मुकदमे दर्ज हैं.

इकरा हसन ने क्या कहा था!... 
कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए कहा था कि मेरा कसूर तो बता दो.  उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे.  इकरा यह कहते हुए कि उन्हें 'मुल्ली' और 'आतंकी' कहा गया. इसके साथ ही, उनके पिता और भाई को गालियां दी गईं. उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरा और मेरे समाज का सिर दुनिया के सामने न झुकाया जाए.

