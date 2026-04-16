Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3181179
Zee UP-UttarakhandUP Politics

2027 से पहले यूपी में ‘चिराग’ की एंट्री, बदलेगा सियासत का पूरा गणित?

UP Politics: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है. प्रयागराज पहुंचे पार्टी के बड़े नेता ने ये ऐलान कर दिया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chirag Paswan
Chirag Paswan

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने बगावत कर दी है. आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग अकेले दम पर यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ने का दावा किया है. इसके बाद यूपी की सियासी गलियारे में हलचल मच गई है. 

यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे 
लोक जनशक्ति पार्टी के यूपी अध्यक्ष राजीव पासवान का कहना है कि केंद्र में उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी में किसी भी दल के साथ गठबंधन के बजाय अकेले दम पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने सभी राजनैतिक दलों पर जनता के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. 

पीडीए के नाम पर सपा ने छलने का काम किया
लोजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने बीजेपी के साथ यूपी में अखिलेश यादव पर भी पीडीए के नाम पर पिछड़ों को छलने का आरोप लगाया है. राजीव पासवान ने कहा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने भी पिछड़ों का भला नहीं किया है. इस लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले मैदान में उतरने की तैयारियों में जुटी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

लोजपा चुनाव की तैयारियों में जुटी 
राजीव पासवान ने कहा कि आगामी दिनों में वाराणसी और प्रयागराज झांसी खंड का स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है. इसके लिए भी लोजपा ने भी अपनी तैयारियां की है. एमएलसी स्नातक की दोनों सीटों पर लोजपा पूरी दमदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी. एमएलसी स्नातक चुनाव के बाद विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारियों में लोजपा तेजी लाएगी. लोजपा यूपी के अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मैदान में उतरेंगे. इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है. 

अगले साल होने हैं चुनाव 
बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं. सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. इससे पहले लोजपा ने भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. लोजपा के चुनाव लड़ने से एनडीए को नुकसान हो सकता है. समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं. 

यह भी पढ़ें : 'राहुल के नाना भी हाफ पैंट पहनकर RSS की शाखा में जाते थे'... संजय निषाद का कांग्रेस सांसद पर तंज

यह भी पढ़ें : यूपी की सियासत गरमाई! महिला आरक्षण पर अखिलेश के बयान पर योगी के मंत्री का तीखा पलटवार

 

TAGS

UP Politics

Trending news

Sonbhadra News
सोनभद्र में एक साथ तीन चिताओं का दाह संस्कार, वेदांता प्लांट हादसे में गई थी जान
UP Politics
2027 से पहले यूपी में ‘चिराग’ की एंट्री, बदलेगा सियासत का पूरा गणित?
Sambhal news
प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या; संभल किसान हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा
Agra News
पिता की आंखों के सामने यमुना में कूद गई लाडली! प्रेमी पर दुष्कर्म का आरोप
Ghaziabad latest news
लखनऊ के बाद गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची कई दमकल गाड़ियां
kanpur latest news
बेकाबू रफ्तार और नींद की झपकी! डिवाइडर से बाइक टकराई, नाबालिग समेत तीन की मौत
Ghaziabad News
गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर के विरोध में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन, किये सड़क जाम
Sambhal news
संभल में बुलडोजर एक्शन: सरकारी जमीन पर बने अवैध ईदगाह और इमामबाड़ा ध्वस्त
ballia latest news
पुलिसकर्मी ने गर्भवती महिला के पेट में मारी लात,चाचा को बचाने पहुंची थी महिला
Barabanki News
बाराबंकी में नवोदय विद्यालय के खिलाफ छात्रों का उबाल: सैकड़ों बच्चे हाईवे पर उतरे