2027 से पहले यूपी में ‘चिराग’ की एंट्री, बदलेगा सियासत का पूरा गणित?

UP Politics: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है. प्रयागराज पहुंचे पार्टी के बड़े नेता ने ये ऐलान कर दिया है.
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने बगावत कर दी है. आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग अकेले दम पर यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ने का दावा किया है. इसके बाद यूपी की सियासी गलियारे में हलचल मच गई है.
यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे
लोक जनशक्ति पार्टी के यूपी अध्यक्ष राजीव पासवान का कहना है कि केंद्र में उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी में किसी भी दल के साथ गठबंधन के बजाय अकेले दम पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने सभी राजनैतिक दलों पर जनता के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है.
पीडीए के नाम पर सपा ने छलने का काम किया
लोजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने बीजेपी के साथ यूपी में अखिलेश यादव पर भी पीडीए के नाम पर पिछड़ों को छलने का आरोप लगाया है. राजीव पासवान ने कहा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने भी पिछड़ों का भला नहीं किया है. इस लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले मैदान में उतरने की तैयारियों में जुटी है.
लोजपा चुनाव की तैयारियों में जुटी
राजीव पासवान ने कहा कि आगामी दिनों में वाराणसी और प्रयागराज झांसी खंड का स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है. इसके लिए भी लोजपा ने भी अपनी तैयारियां की है. एमएलसी स्नातक की दोनों सीटों पर लोजपा पूरी दमदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी. एमएलसी स्नातक चुनाव के बाद विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारियों में लोजपा तेजी लाएगी. लोजपा यूपी के अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मैदान में उतरेंगे. इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है.
अगले साल होने हैं चुनाव
बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं. सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. इससे पहले लोजपा ने भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. लोजपा के चुनाव लड़ने से एनडीए को नुकसान हो सकता है. समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं.
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