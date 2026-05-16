यूपी में चिराग की दस्तक से बढ़ी सियासी हलचल, ‘उधार का नेता नहीं...’ वाले पोस्टरों ने NDA में बढ़ाई बेचैनी

तुषार श्रीवास्तव/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने राजधानी लखनऊ में बड़े राजनीतिक संकेत दे दिए हैं. शहर के कई प्रमुख चौराहों और मुख्यमंत्री आवास कालीदास मार्ग के बाहर लगाए गए पोस्टरों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. पोस्टरों पर लिखा गया नारा - “क्यों मांगे नेता उधार, जब अपना नेता है तैयार”- अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

इन पोस्टरों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि पार्टी अब बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.

यूपी की 403 सीटों पर नजर

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने साफ संकेत दिए हैं कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है. इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है.

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लोजपा की आगामी रणनीति

पार्टी का फोकस खासतौर पर दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों पर है. अरुण भारती ने प्रदेश में दलित समाज के खिलाफ हो रही कथित घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी कमजोर तबकों की आवाज को मजबूती से उठाएगी. आने वाले महीनों में प्रदेशभर में बड़े कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान चलाने की भी तैयारी की जा रही है.

NDA सहयोगियों के लिए नया दबाव?

लोजपा की सक्रियता को केवल संगठन विस्तार के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एनडीए की अंदरूनी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में उन सामाजिक समीकरणों पर काम कर रही है, जहां पहले से NDA के सहयोगी दल - जैसे निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी - अपनी पकड़ बनाए हुए हैं.

खासतौर पर पूर्वांचल और बिहार सीमा से जुड़े इलाकों में लोजपा अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में दिखाई दे रही है. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान की पार्टी आने वाले समय में एनडीए के भीतर नई शक्ति संतुलन की लड़ाई छेड़ सकती है.

फिलहाल, लखनऊ में लगे पोस्टरों ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि यूपी की राजनीति में अब एक नया खिलाड़ी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है.