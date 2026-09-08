/चुनावी माहौल में आंगनवाड़ी कर्मियों की बल्ले-बल्ले! CM योगी ने बढ़ाया मानदेय, जानिए किसे कितना मिला फायदा?

राजनीतिक और सामाजिक महत्व

चुनावी दौर में इस फैसले को रणनीतिक माना जा रहा है. इससे पहले योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय और सुविधाओं में भी इजाफा किया था. रसोइयों और आंगनवाड़ी कर्मियों, दोनों ही वर्गों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है. ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पहुंच हर घर तक होती है. बच्चों के पोषण, टीकाकरण से लेकर सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में इनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस वर्ग को आर्थिक राहत देना जमीनी स्तर पर एक मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम देखा जा रहा.