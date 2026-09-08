/चुनावी माहौल में आंगनवाड़ी कर्मियों की बल्ले-बल्ले! CM योगी ने बढ़ाया मानदेय, जानिए किसे कितना मिला फायदा?

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UP Anganwadi Worker Salary Increase: उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच प्रदेश की ग्राउंड लेवल महिला कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इस फैसले का सीधा फायदा राज्य की लगभग 3.28 लाख महिला कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलने जा रहा है.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास समृद्ध विरासत, हुनर और विशाल मानव संसाधन हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के पास देश का सबसे बड़ा बाजार, फलते-फूलते उद्योग और दुनिया की सबसे युवा कार्यबल (Young Workforce) मौजूद है, जो प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देने में सक्षम है.
मानदेय में कितनी हुई बढ़ोतरी?
नई दरों के मुताबिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 4,000 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी की गई है. जबकि, सहायिकाओं के मानदेय में 2,000 रुपये प्रति महीने का इजाफा किया गया है. इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3.28 लाख परिवारों का बजट सीधे तौर पर सुधरेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को सहारा मिलेगा. उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कर्मियों की एक बड़ी टीम कार्यरत है. कुल 1.89 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कुल 1.39 लाख सहायिकाएं हैं.
इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 71,310 पदों पर नई भर्तियां भी पूरी की हैं, जिनमें 21,804 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 49,506 सहायिकाएं शामिल हैं. इन सभी नए और पुराने कर्मियों को इस मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा.
राजनीतिक और सामाजिक महत्व
चुनावी दौर में इस फैसले को रणनीतिक माना जा रहा है. इससे पहले योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय और सुविधाओं में भी इजाफा किया था. रसोइयों और आंगनवाड़ी कर्मियों, दोनों ही वर्गों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है. ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पहुंच हर घर तक होती है. बच्चों के पोषण, टीकाकरण से लेकर सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में इनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस वर्ग को आर्थिक राहत देना जमीनी स्तर पर एक मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम देखा जा रहा.
यूपी चुनाव में होगा सीधा फायदा?
बहरहाल, यूपी सरकार का यह फैसला केवल एक आर्थिक राहत पैकेज नहीं है, बल्कि यह जमीनी स्तर पर काम करने वाली आधी आबादी को सीधे साधने का एक बड़ा सियासी कदम भी है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हर घर से सीधे जुड़ी होती हैं, ऐसे में मानदेय में की गई यह बढ़ोतरी न केवल उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि आगामी चुनावों में सत्ता पक्ष के लिए एक मजबूत और सकारात्मक संदेश भी तैयार करेगी.
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