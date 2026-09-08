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चुनावी माहौल में आंगनवाड़ी कर्मियों की बल्ले-बल्ले! CM योगी ने बढ़ाया मानदेय, जानिए किसे कितना मिला फायदा?

UP Anganwadi Worker Salary Increase: उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की हैं. प्रदेश की करीब 3.28 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इसका लाभ मिलेगा. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार रुपये और सहायिकाओं का 2 हजार रुपये बढ़ाया गया.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 08, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:29 PM IST
चुनावी माहौल में आंगनवाड़ी कर्मियों की बल्ले-बल्ले! CM योगी ने बढ़ाया मानदेय, जानिए किसे कितना मिला फायदा?
Image Credit: UP Anganwadi Worker Salary Increase

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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