पप्पू, टप्पू और अप्पू...बिहार में आई तीन बंदरों की जोड़ी, दरभंगा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी

CM Yogi: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है. सीएम योगी ने कहा कि आपने गांधी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा. आज, INDI गठबंधन के अपने तीन और बंदर आ गए हैं. पप्पू, टप्पू और अप्पू. पप्पू सच नहीं बोल सकता. टप्पू सही को देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता. सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है.

बिहार में जाति को लड़ाने का काम किया

बिहार चुनाव में सीएम योगी ने कहा कि ये तीन बंदर परिवार के माफिया को बहला-फुसलाकर और उन्हें अपना चेला बनाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इन लोगों ने बिहार में जाति को जाति से लड़ाया. बंदूक और पिस्तौल से इन्होंने बिहार की पूरी व्यवस्था को कलंकित कर दिया. ये वही लोग हैं जो आपको जाति के आधार पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हैं.

कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त कराने का काम किया

सीएम योगी ने कहा कि यह कांग्रेस और राजद, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रूप में उनके साथी, घोर हिंदू द्रोही, राम द्रोही और मां जानकी के विरोधी हैं. हम उन सभी के खिलाफ हैं जो भगवान राम और मां जानकी के खिलाफ हैं. सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर में विवाद किसने पैदा किया? कांग्रेस ने...आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त करने का काम किया है.

'कांग्रेस का ही पाप था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया'

ऐसी क्या मजबूरी थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई? कांग्रेस का ही पाप था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया गया. पाकिस्तानी वहां बस रहे थे, जबकि बाकी भारतीयों से कश्मीर खाली करने को कहा जा रहा था. आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने अपहरण को अपना उद्योग और पेशेवर माफिया को अपना शिष्य बना लिया है. इसलिए, हमने उनकी छाती पर बुलडोजर चलाकर इस पेशेवर माफिया का समाधान खोज लिया है.

'बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं'

सीएम योगी ने कहा कि एनडीए की जीत बिहार की जीत है. बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं. एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे. माता जानकी के मंदिर का निर्माण यहां हो रहा है. अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है. अब राम जानकी मार्ग बन रहा है. पहले हमको इधर आने में 16 घंटे लगे थे, अब मुझे अभी लखनऊ से यहां पर आने में 45 मिनट लगेंगे. बस ये डबलइंजन की सरकार है. मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाया, जल मार्ग से बिहार बंगाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने किया पलटवार

सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली भाजपा के संस्कार और भाषा शून्यता को दर्शाती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में दिए भाषण में अप्पू, पप्पू और टप्पू की भाषा संत और संविधान दोनों विरोधी है. बिहार की जनता योगी आदित्यनाथ को जवाब देगी और महागठबंधन को जिताएगी. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तरीके की भाषा शैली संविधान विरोधी.

