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उन्नाव: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उन्नाव में 570 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की चर्चा करने के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की सोच हमेशा अपने परिवार तक सीमित रही, जबकि उनकी सरकार पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा, "सपा के लिए सैफई ही घर-परिवार था, कांग्रेस ने भी हमेशा एक ही परिवार के इर्द-गिर्द राजनीति की. लेकिन मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश मेरा घर है और प्रदेश के 25 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं. उनकी खुशहाली और विकास ही हमारी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है."
विकास कार्यक्रम के साथ बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया
उन्नाव के ग्राम पंचायत डीह स्थित भवानी खेड़ा चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विकास से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इसके साथ ही छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया. उन्होंने बताया कि शहीद वीर गुलाब सिंह लोधी की याद में बने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की क्षमता भी अब पहले से दोगुनी कर दी गई है, जिससे पुलिस प्रशिक्षण को और मजबूती मिलेगी.
सपा सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला था. उनके मुताबिक उस समय व्यापारी, आम नागरिक और विपक्ष के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे. उन्होंने कहा कि उस दौर में हालात ऐसे थे जैसे रामायण में खर-दूषण, मारीच और सुबाहु का आतंक बताया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को गरीबों की तकलीफों से ज्यादा चिंता माफियाओं की होती है. उनका आरोप था कि गरीबों के लिए कभी आंसू नहीं निकलते, लेकिन जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा विरोध यही लोग करते हैं.
उन्नाव की ऐतिहासिक विरासत को किया याद
मुख्यमंत्री ने उन्नाव को अध्यात्म, साहित्य और क्रांतिकारियों की धरती बताया. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों राजा रामबख्श सिंह और वीर गुलाब सिंह लोधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इन महान विभूतियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के योगदान का भी उल्लेख किया और कहा कि उन्नाव की पहचान केवल इतिहास से नहीं, बल्कि विकास से भी बनेगी.
'उन्नाव अब पीछे नहीं रहेगा'
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय उन्नाव के लोगों को लगता था कि लखनऊ और कानपुर के बीच होने की वजह से यह जिला विकास की दौड़ में पीछे रह गया है. लेकिन सरकार ने इस सोच को बदलने का काम किया है. उन्होंने बताया कि अब उन्नाव चारों दिशाओं से बेहतर सड़क नेटवर्क से जुड़ चुका है. गंगा एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और नए पुल जैसी परियोजनाएं जिले की तस्वीर बदल रही हैं. साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और औद्योगिक क्लस्टर के लिए जमीन भी तैयार कर ली गई है. उनका कहना था कि उद्योग आने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा.
दुनिया के सामने भारत की नई पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही थी, तब भी भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी अर्थव्यवस्था और विकास की गति बनाए रखी. साथ ही सुरक्षा के मोर्चे पर भी देश ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है.
गरीब, किसान, महिला और युवा सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पहले सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब अधिकारी खुद पात्र लोगों तक पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, राशन, पेंशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ बिना किसी सिफारिश के पात्र लोगों तक पहुंच रहा है. उनका दावा था कि सरकार की कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे.
विपक्ष के दोहरे रवैये पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जिन दलों के शासन में प्रदेश दंगों, अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, वही आज सरकार को सलाह दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा अब ऐसे नेताओं को पहचान चुका है और भ्रष्टाचार तथा परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार करने वाला नहीं है.
किसानों और महिलाओं का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसानों को समय पर बिजली, खाद, बीज और फसल का उचित दाम नहीं मिलता था. गन्ना किसानों का भुगतान भी लंबे समय तक अटका रहता था. उन्होंने दावा किया कि अब किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम हो रहा है. महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था पहले से काफी मजबूत हुई है. मिशन शक्ति जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता देने का प्रयास किया जा रहा है.
उन्नाव को मिलेगा रैपिड रेल का तोहफा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के विकास को लेकर एक बड़ा संकेत भी दिया. उन्होंने बताया कि उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) में शामिल किया गया है. साथ ही लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भविष्य में रिंग रोड नेटवर्क के जरिए लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और रायबरेली जैसे जिले आपस में बेहतर तरीके से जुड़ेंगे. इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
विकसित उन्नाव की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय सड़कें, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और औद्योगिक ढांचा तेजी से तैयार किया जा रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में उन्नाव भी प्रदेश के विकसित जिलों की सूची में प्रमुख स्थान हासिल करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आज नहीं, बल्कि अगले 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिल सकें.