उन्नाव: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उन्नाव में 570 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की चर्चा करने के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की सोच हमेशा अपने परिवार तक सीमित रही, जबकि उनकी सरकार पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा, "सपा के लिए सैफई ही घर-परिवार था, कांग्रेस ने भी हमेशा एक ही परिवार के इर्द-गिर्द राजनीति की. लेकिन मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश मेरा घर है और प्रदेश के 25 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं. उनकी खुशहाली और विकास ही हमारी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है."