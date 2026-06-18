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सपा के लिए सैफई ही परिवार, मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश घर.. उन्नाव में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला

उन्नाव: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उन्नाव में 570 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 18, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:58 PM IST
सपा के लिए सैफई ही परिवार, मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश घर.. उन्नाव में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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