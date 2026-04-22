रवींद्रनाथ टैगोर के अपमान का मुद्दा, TMC कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी… CM योगी के हमलों से ममता बनर्जी की बढ़ गई टेंशन!

Lucknow News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी रैलियां खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्हें सुनने के लिए जिस तरह से लोग उनकी जनसभाओं में आ रहे हैं, उससे तृणमूल कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है. 22 अप्रैल को सीएम योगी ने कोलकाता की जोरासांको विधानसभा सीट के लिए प्रचार करते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जिस बंगाल की धरती से देश को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत मिले, उसी बंगाल में नोबल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर की पैतृक संपत्ति पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया. जहां रविंद्रनाथ टैगोर और भारत माता की तस्वीरें होनी चाहिए थीं वहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की फोटो लगा दी गई.

बंगाल की संस्कृति का अपमान: योगी

उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर (जोरासांको ठाकुरबाड़ी) से जुड़े विरासत स्थल पर तोड़फोड़ की और बंगाल की संस्कृति का अपमान किया. सीएम योगी की चुनावी रैलियों में आने वाली भीड़ का मूड यही दिखता है कि वह बंगाल में अराजकता के जाल से बाहर आना चाहती है. सीएम योगी यूपी में अपराधियों को हालत को भी बताना नहीं भूलते. उन्होंने अपनी रैलियों में यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में किसी बहन-बेटी की इज्जत पर कोई हाथ डालता है, तो सीधे यमराज के घर जाता है.

योगी जी बुलडोजर लाओ-पोस्टर लेकर पहुंचा बच्चा

योगी की लोकप्रियता और उनके तरीके की गूंज बंगाल में इस कदर देखी जा रही है कि जोरासांको की रैली में एक बच्चा पोस्टर लेकर पहुंचा, जिसपर लिखा था-'योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं.'

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बंगाल के दिल में काली और नैनों में बेलूर मठ हैं

इसके अलावा ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण लगे तुष्टिकरण के आरोपों पर सीएम योगी ने कहा कि ममता दीदी की एक सांसद कहती हैं कि दिल में काबा, नैनो में मदीना. मैं कहना चाहता हूं, बंगाल के दिल में काली और नैनों में बेलूर मठ है. भारत की आध्यात्मिक विरासत बंगाल की रग-रग में बसी है. इससे ममता दीदी को परेशानी होती है.

23 को पहले चरण की वोटिंग

सीएम योगी जिस आक्रामक अंदाज में बंगाल में चुनावी रैली करते दिख रहे हैं उससे बंगाल में सत्ता के बदलाव की कहानी आसानी से समझी जा सकती है. बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी. 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है और 4 मई को नतीजे आएंगे.