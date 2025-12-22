Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3050005
Zee UP-UttarakhandUP Politics

"देश के अंदर दो नमूने ... जब देश में चर्चा होती है, इंग्लैंड सैर पर निकल जाते हैं" कोडीन सिरप कांड पर सीएम योगी का तंज

CM Yogi on Codeine Syrup Case: यूपी में कोडीन सिरप के अवैध नेटवर्क के तार सीधे समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, ऐसा बोलते हुए सीएम योगी ने सोमवार को विधानसभा में तंज किया. उन्होंने कहा, "देश में दो नमूने हैं, जब देश में चर्चा होती है तो इंग्लैंड सैर पर निकल जाते हैं."

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 22, 2025, 08:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

"देश के अंदर दो नमूने ... जब देश में चर्चा होती है, इंग्लैंड सैर पर निकल जाते हैं" कोडीन सिरप कांड पर सीएम योगी का तंज

Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को जहां योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया तो वहीं विपक्ष ने कोडिन कफ सिरप कांड पर जमकर विधानसभा में हंगामा किया. इस पर सीएम योगी ने कहा कि कोडीन कफ सिरप यूपी में नहीं बनती, यूपी में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है. 

सीएम योगी का विधानसभा में सपा को करारा जवाब
सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप कांड को लेकर सपा के आरोपों का जवाब देते हुए जमकर हमला बोला. सीएम योगी ने सपा को कोडीन कांड पर बेनकाब करते हुए कहा कि यूपी में कोडीन कफ सिरप के सबसे बड़े होल सेलर को लाइसेंस सपा के राज में जारी किया गया था. एसटीएफ ने उसे सबसे पहले 2016 में पकड़ा था. 

सीएम योगी ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) के अंतर्गत कार्रवाई होगी. सरकार ने इस मामले को लेकर कोर्ट में लड़ा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम योगी का कोडीन कांड पर बगैर नाम लिये तंज
सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप कांड में वायरल हो रही फोटों का जिक्र करते हुए तंज किया किया, "आप चिल्लात रहेंगे, देश के अंदर दो नमूने हैं एक दिल्ली में और लखनऊ में बैठते हैं, जब देश में कोई चर्चा होते है वो तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यहीं बबुआ के साथ भी हो रहा होगा. वो इंग्लैंड की सैर पर चले जाते है.

सीएम योगी ने विधानसभा में बताया 
सीएम योगी ने कहा कि कोडीन कफ सिरप का न तो उत्पादान यूपी में होता है और न ही इससे कोई मौत हुई है. पूरा मामला अवैध डायवर्जन का है. कोडीन कफ सिरप कांड में एसआईटी-एसटीएफ की कार्रवाई में 332 फर्मों पर छापे मारे गये हैं. एसआईटी-एसटीएफ की कार्रवाई में  77 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. 

सीएम योगी ने अमित यादव की अखिलेश यादव संग फोटो सदन में दिखाते हुये कहा कि कफ सिरफ का मुख्य आरोपी आलोक सिपाही ‘पक्का सपाई’ है.  उन्होंने कहा कि अवैध लेन-देन लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी के खाते से होने का खुलासा हुआ है. 

अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी की चेतावनी
सीएम योगी ने अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर चेतावनी देते हुए कहा,"कि समय आने पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी. माफिया से किसके संबंध हैं, प्रदेश की जनता सब जानती है."

क्या कहा था अखिलेश यादव ने
बता दें कि अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि कोडीन कांड में जो भी माफिया शामिल हैं, चाहे उन्हें “कालीन भइया” कहा जाए या “कोडीन भइया”, सभी पर बिना भेदभाव कार्रवाई होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: जो माफिया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिये... सीएम योगी के तंज पर अखिलेश का खुला चैलेंज, कोडीन कांड पर छिड़ा सियासी संग्राम

TAGS

UP Politics Newscm yogi newsCodeine Cough Syrup Case

Trending news

Pilibhit news
मुंह के बल गिरे पूर्व राज्यमंत्री, सोशल मीडिया पर छाया हेमराज वर्मा का Video
UP Politics News
"देश के अंदर दो नमूने ... कोडीन सिरप कांड पर बोलते हुए सीएम योगी का विधानसभा में तंज
Kanpur News
अनोखा फैसला! कानपुर में पांच खूंखार कुत्तों को ‘उम्रकैद’, जानें क्याें सुनाई गई सजा?
Saharanpur news
सहारनपुर के स्कूलों में नहीं मनाया जाएगा क्रिसमस डे? बजरंग दल ने डीएम से की ये मांग
up govt supplementary budget
जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक नई रफ्तार: अनुपूरक बजट में हुआ बड़ा ऐलान
Magh Mela 2026
माघ मेले में स्नान पर्व पर नहीं होगी भगदड़! भीड़ नियंत्रण काे रेलवे का नया फॉर्मूला
Muzaffarnagar news
ए तुमने चोरी की गाड़ी खरीदी है... मुजफ्फरनगर में नकली पुलिस असली पुलिस के हत्थे चढ़ी
Sambhal news
हाथ-पैर को धड़ से अलग, ग्राइंडर से किए पति के टुकड़े ! संभल में पत्नी ने पार की हदें
Anupurak Budget
अनुपूरक बजट क्‍या होता है? योगी सरकार 24,496.98 करोड़ रुपये के बजट से क्या करेगी?
bulandshahr news
NH-91 पर मां बेटी के साथ गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला, 9 साल बाद मिला इंसाफ