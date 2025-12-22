"देश के अंदर दो नमूने ... जब देश में चर्चा होती है, इंग्लैंड सैर पर निकल जाते हैं" कोडीन सिरप कांड पर सीएम योगी का तंज

Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को जहां योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया तो वहीं विपक्ष ने कोडिन कफ सिरप कांड पर जमकर विधानसभा में हंगामा किया. इस पर सीएम योगी ने कहा कि कोडीन कफ सिरप यूपी में नहीं बनती, यूपी में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है.

सीएम योगी का विधानसभा में सपा को करारा जवाब

सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप कांड को लेकर सपा के आरोपों का जवाब देते हुए जमकर हमला बोला. सीएम योगी ने सपा को कोडीन कांड पर बेनकाब करते हुए कहा कि यूपी में कोडीन कफ सिरप के सबसे बड़े होल सेलर को लाइसेंस सपा के राज में जारी किया गया था. एसटीएफ ने उसे सबसे पहले 2016 में पकड़ा था.

सीएम योगी ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) के अंतर्गत कार्रवाई होगी. सरकार ने इस मामले को लेकर कोर्ट में लड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम योगी का कोडीन कांड पर बगैर नाम लिये तंज

सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप कांड में वायरल हो रही फोटों का जिक्र करते हुए तंज किया किया, "आप चिल्लात रहेंगे, देश के अंदर दो नमूने हैं एक दिल्ली में और लखनऊ में बैठते हैं, जब देश में कोई चर्चा होते है वो तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यहीं बबुआ के साथ भी हो रहा होगा. वो इंग्लैंड की सैर पर चले जाते है.

सीएम योगी ने विधानसभा में बताया

सीएम योगी ने कहा कि कोडीन कफ सिरप का न तो उत्पादान यूपी में होता है और न ही इससे कोई मौत हुई है. पूरा मामला अवैध डायवर्जन का है. कोडीन कफ सिरप कांड में एसआईटी-एसटीएफ की कार्रवाई में 332 फर्मों पर छापे मारे गये हैं. एसआईटी-एसटीएफ की कार्रवाई में 77 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

सीएम योगी ने अमित यादव की अखिलेश यादव संग फोटो सदन में दिखाते हुये कहा कि कफ सिरफ का मुख्य आरोपी आलोक सिपाही ‘पक्का सपाई’ है. उन्होंने कहा कि अवैध लेन-देन लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी के खाते से होने का खुलासा हुआ है.

अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी की चेतावनी

सीएम योगी ने अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर चेतावनी देते हुए कहा,"कि समय आने पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी. माफिया से किसके संबंध हैं, प्रदेश की जनता सब जानती है."

क्या कहा था अखिलेश यादव ने

बता दें कि अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि कोडीन कांड में जो भी माफिया शामिल हैं, चाहे उन्हें “कालीन भइया” कहा जाए या “कोडीन भइया”, सभी पर बिना भेदभाव कार्रवाई होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: जो माफिया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिये... सीएम योगी के तंज पर अखिलेश का खुला चैलेंज, कोडीन कांड पर छिड़ा सियासी संग्राम