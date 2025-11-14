Advertisement
योगी इफेक्ट इन बिहार! जिन 31 सीटों पर की रैली... वहां NDA की बढ़त ने चौंकाया

Bihar Election Results 2025: बिहार में ब्रांड योगी चला है. इसका असर रुझानों में दिखाई दे रहा है. सीएम योगी ने बिहार चुनाव में 31 रैलियां और 1 रोड शो कर धुआंधार प्रचार किया. उनकी सभाओं में उमड़ी जबरदस्त भीड़ ने साबित किया कि 'योगी फैक्टर' निर्णायक रहा

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:12 PM IST
Bihar Election Results
Bihar Election Results

Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का जलवा दिखाई दे रहा है.रुझानों के मुताबिक सीएम योगी की प्रचार वाली सीटों पर NDA आगे चल रही है.  22 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है. सीएम योगी ने 31 सीटों पर प्रचार किया था और एक रोड शो किया था.  

जानकारी के मुताबिक उन्होंने बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोकमोर्चा के कुल 43 प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे. इनमें लगभग 31 सीटों पर खासकर प्रचार किया ता, जहां 22  सीटों पर एनडीए आगे बताई जा रही है. वोटों की गिनती जारी है.

CM योगी की 31 रैलियों के अलावा, दरभंगा में किया गया उनका रोड शो भी मीडिया की सुर्खियों में रहा.  यह आकंड़ा खुद इस बात का सबूत है कि योगी केवल स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि एनडीए के लिए 'वोट खींचने वाले इंजन' बन चुके हैं. उनकी यह रिकॉर्ड तोड़ यात्रा विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करने वाली भी साबित हुई.

रैलियों में सीएम योगी ने यूपी में अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, सुशासन, अपराध नियंत्रण के मॉडल को प्रमुखता से उजागर किया. सीएम योगी ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, अपराध पर राजद गठबंधन को घेरा और एनडीए शासन को स्थिर और विकासोन्मुख बताते हुए समर्थन मांगा.

Bihar Election 2025 Resutls: जहां-जहां की सीएम योगी ने की रैली वहां NDA आगे, बिहार की 31 सीटों पर की थी रैलियां

