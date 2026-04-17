Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3182405
Zee UP-UttarakhandUP Politics

बंगाल में फिर गरजेंगे योगी, तीन जिलों में मैराथन चुनावी अभियान से BJP को देंगे नई धार, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक बार फिर पश्चिम बंगाल में भाजपा को नई धार देने पहुंच रहे हैं. सीएम योगी यहां तीन जिलों में भाजपा के लिए चुनावी रैली और जनसभाएं करेंगे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 17, 2026, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

विशाल सिंह/लखनऊ: लखनऊ से पश्चिम बंगाल की ओर एक बार फिर सियासी रफ्तार तेज होने जा रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को राज्य के चुनावी रण में उतरेंगे और एक ही दिन में तीन जिलों में लगातार कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे. उनका यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है. 

क्या होगा सीएम योगी का कार्यक्रम
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री का पहला पड़ाव कूच बिहार जिले का माथाभांगा क्षेत्र होगा, जहां वे दोपहर 12 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. सीमावर्ती होने के कारण यह इलाका राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और यहां भाजपा अपने जनाधार को विस्तार देने की कोशिश में जुटी है. योगी की सभा को इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. 

दूसरी रैली जलपाईगुड़ी में
इसके बाद मुख्यमंत्री जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी पहुंचेंगे, जहां दोपहर 1:20 बजे दूसरी जनसभा आयोजित होगी. उत्तर बंगाल के इस क्षेत्र में भाजपा ने पिछले चुनावों में जो आधार तैयार किया था, उसे इस बार और मजबूत करने पर खास जोर दिया जा रहा है. पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि योगी की मौजूदगी से स्थानीय कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और मतदाताओं पर भी असर पड़ेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरी रैली बांकुरा जिले में
दिन के अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ बांकुरा जिले का रुख करेंगे. यहां शाम 4:15 बजे उनका भव्य रोड शो प्रस्तावित है. जंगलमहल क्षेत्र का हिस्सा माने जाने वाले बांकुरा में यह रोड शो शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. स्थानीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के संकेत मिल रहे हैं. 

बंगाल में क्यों है योगी की डिमांड 
भाजपा के भीतर यह माना जा रहा है कि हाल के दिनों में योगी की सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है. ऐसे में यह दौरा न केवल चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि बंगाल में पार्टी की राजनीतिक स्थिति को भी नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. 

ये भी पढ़ें:  अभी और टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान... बांग्लादेश विभाजन का जिक्र कर लखीमपुर में गरजे सीएम योगी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

 

TAGS

cm yogi newsWest Bengal Election 2026Lucknow latest news

Trending news

prayagraj news
तंजील अहमद हत्याकांड में नया मोड़, हाईकोर्ट की लार्जर बेंच करेगी अंतिम सुनवाई
cm yogi news
बंगाल में फिर गरजेंगे योगी, 3 जिलों में मैराथन चुनावी अभियान से BJP को देंगे नई धार
Sonbhadra News
'हादसा' नहीं, बेटे के खून का बदला… ट्रक के पहियों तले छुपी साजिश का खौफनाक सच
Amroha News
अमरोहा में हाई अलर्ट; जिले की सभी फैक्ट्रियों पर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात
Moradabad news
मुरादाबाद में बाबा साहब की मूर्ति खंडित,फिर भड़की हिंसा, लाठी, पत्थर और खौफ की रात
Sonbhadra News
सोनभद्र में नशे का ‘सिरप सिंडिकेट’ बेनकाब, पिता जेल में, बेटा फरार… 50 करोड़ का काला
Lucknow news
लखनऊ अग्निकांड; 2 मासूमों की मौत पर सरकार का बड़ा कदम, मिलेगा 4-4 लाख मुआवजा
Badaun news
मदरसे के मंच से बजरंगबली पर विवादित टिप्पणी, वीडियो वायरल होते ही भड़का गुस्सा
Sonbhadra News
सोनभद्र से दर्दनाक घटना: तालाब में भैंस निकालने उतरा युवक डूबा, मौत से मचा कोहराम
ghazipur news
गाजीपुर में तेज रफ्तार का कहर! पिकअप ने साइकिल सवार को कुचला