बंगाल में फिर गरजेंगे योगी, तीन जिलों में मैराथन चुनावी अभियान से BJP को देंगे नई धार, यहां देखें पूरा शेड्यूल

विशाल सिंह/लखनऊ: लखनऊ से पश्चिम बंगाल की ओर एक बार फिर सियासी रफ्तार तेज होने जा रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को राज्य के चुनावी रण में उतरेंगे और एक ही दिन में तीन जिलों में लगातार कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे. उनका यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है.

क्या होगा सीएम योगी का कार्यक्रम

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री का पहला पड़ाव कूच बिहार जिले का माथाभांगा क्षेत्र होगा, जहां वे दोपहर 12 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. सीमावर्ती होने के कारण यह इलाका राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और यहां भाजपा अपने जनाधार को विस्तार देने की कोशिश में जुटी है. योगी की सभा को इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.

दूसरी रैली जलपाईगुड़ी में

इसके बाद मुख्यमंत्री जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी पहुंचेंगे, जहां दोपहर 1:20 बजे दूसरी जनसभा आयोजित होगी. उत्तर बंगाल के इस क्षेत्र में भाजपा ने पिछले चुनावों में जो आधार तैयार किया था, उसे इस बार और मजबूत करने पर खास जोर दिया जा रहा है. पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि योगी की मौजूदगी से स्थानीय कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और मतदाताओं पर भी असर पड़ेगा.

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तीसरी रैली बांकुरा जिले में

दिन के अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ बांकुरा जिले का रुख करेंगे. यहां शाम 4:15 बजे उनका भव्य रोड शो प्रस्तावित है. जंगलमहल क्षेत्र का हिस्सा माने जाने वाले बांकुरा में यह रोड शो शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. स्थानीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के संकेत मिल रहे हैं.

बंगाल में क्यों है योगी की डिमांड

भाजपा के भीतर यह माना जा रहा है कि हाल के दिनों में योगी की सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है. ऐसे में यह दौरा न केवल चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि बंगाल में पार्टी की राजनीतिक स्थिति को भी नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

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