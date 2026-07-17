/जिन्ना के उपासक बदल रहे थे कैराना की डेमोग्राफी... शामली से सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कांवड़ यात्रा पर भी दी सख्त चेतावनी

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शामली जिले के कैराना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी और कुछ ताकतें क्षेत्र की जनसांख्यिकीय स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं. मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि समाज को जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटने की राजनीति से बचना होगा.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कैराना, शामली और थानाभवन विधानसभा क्षेत्रों के लिए 581 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में जिले की तस्वीर और विकास की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव आया है.
'आतंक की पहचान से विकास की पहचान तक पहुंचा शामली'
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कभी अपराध और पलायन के लिए चर्चित रहने वाला शामली आज विकास, कृषि और आधुनिक बुनियादी ढांचे के कारण नई पहचान बना रहा है. उन्होंने कहा कि अब जिले की पहचान गन्ने की मिठास, बेहतर सड़क नेटवर्क और तेज़ी से बढ़ते औद्योगिक विकास से जुड़ रही है.
उन्होंने बताया कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली-अंबाला एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे से जिले की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. उनके अनुसार, यह नेटवर्क आने वाले वर्षों में शामली को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में शामिल कर सकता है.
'वर्ष 2017 के बाद राज्य सरकार ने चीनी उद्योग को पुनर्जीवित किया'
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद राज्य सरकार ने चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया. उन्होंने दावा किया कि पहले बंद हो चुकी चीनी मिलों को दोबारा संचालित करने के प्रयास किए गए और वर्तमान में प्रदेश में 122 चीनी मिलें कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है तथा राज्य चीनी, गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में अग्रणी बना हुआ है.
रोजगार, निवेश और कानून-व्यवस्था पर सरकार का जोर
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने जानकारी दी कि शामली में प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल प्रोजेक्ट स्थापित होने जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है.
उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण व्यापारियों का विश्वास बढ़ा है और युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिल रही हैं. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान सरकार अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति पर काम कर रही है.
कांवड़ यात्रा में अनुशासन बनाए रखने की अपील
मुख्यमंत्री ने आगामी कांवड़ यात्रा का उल्लेख करते हुए श्रद्धालुओं और कांवड़ समितियों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि यात्रा की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और यदि कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास करे तो उसे तुरंत अलग किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों की परंपरा और मर्यादा बनाए रखना समाज के हित में है.
जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों, युवाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने विश्वास जताया कि एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश और नई विकास परियोजनाओं के माध्यम से शामली आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख विकास केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा.