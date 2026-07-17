/जिन्ना के उपासक बदल रहे थे कैराना की डेमोग्राफी... शामली से सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कांवड़ यात्रा पर भी दी सख्त चेतावनी

'वर्ष 2017 के बाद राज्य सरकार ने चीनी उद्योग को पुनर्जीवित किया'

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद राज्य सरकार ने चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया. उन्होंने दावा किया कि पहले बंद हो चुकी चीनी मिलों को दोबारा संचालित करने के प्रयास किए गए और वर्तमान में प्रदेश में 122 चीनी मिलें कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है तथा राज्य चीनी, गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में अग्रणी बना हुआ है.