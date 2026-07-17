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जिन्ना के उपासक बदल रहे थे कैराना की डेमोग्राफी... शामली से सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कांवड़ यात्रा पर भी दी सख्त चेतावनी

CM Yogi Kairana Visit: शामली के कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 581 करोड़ रुपये से अधिक की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पहले कैराना और शामली की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही थी, जबकि अब क्षेत्र विकास और कानून-व्यवस्था की नई पहचान बना है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 17, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:52 PM IST
जिन्ना के उपासक बदल रहे थे कैराना की डेमोग्राफी... शामली से सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कांवड़ यात्रा पर भी दी सख्त चेतावनी

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