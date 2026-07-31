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धुआंधार दौरों से सीएम योगी ने साधा यूपी, सिर्फ 45 दिनों में पूर्व से पश्चिम और बुंदेलखंड तक नापा, अखिलेश-मायावती रेस में पिछड़े

UP Political News: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. पक्ष हो या विपक्ष सभी लगातार जनता को अपने खेमे में उतारने की कोशिश में जुटे हुए हैं. इस बीच प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. सिर्फ 45 दिनों में ही सीएम ने यूपी में पूर्व से पश्चिम और बुंदेलखंड तक नाप दिया. यहां जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Jul 31, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:53 AM IST
धुआंधार दौरों से सीएम योगी ने साधा यूपी, सिर्फ 45 दिनों में पूर्व से पश्चिम और बुंदेलखंड तक नापा, अखिलेश-मायावती रेस में पिछड़े
Image Credit: UP Political News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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