/धुआंधार दौरों से सीएम योगी ने साधा यूपी, सिर्फ 45 दिनों में पूर्व से पश्चिम और बुंदेलखंड तक नापा, अखिलेश-मायावती रेस में पिछड़े

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UP Political News/ विशाल रघुवंशी: यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी ने शुरुआत में ही अपने विरोधियों पर राजनीतिक बढ़त बना ली है. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक चुनावी मोर्चेबंदी करते हुए महज दो महीनों में 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पूरा कर लिया है. इतना ही नहीं, मात्र 45 दिनों में पूर्व से लेकर पश्चिम और बुंदेलखंड तक सभी 18 मंडलों में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा का पहला चक्र पूरा कर लिया है.
जमीनी स्तर पर भरा कार्यकर्ताओं में नया जोश
बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी से लेकर वाराणसी और गोरखपुर तक मुख्यमंत्री योगी के इस मैराथन दौरे ने जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है. इसके उलट, विपक्षी खेमे की सुस्ती भी साफ झलक रही है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से महीनों से कोई बड़ी सार्वजनिक रैली नहीं हुई है. जिसकी वजह से विपक्ष चुनावी रेस में फिलहाल काफी पीछे छूटता नजर आ रहा है.
सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर सक्रियता
मुख्यमंत्री अभी भी सबसे आगे हैं. उनकी सक्रियता सिर्फ चुनावी सभाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनता दर्शन, कानून-व्यवस्था की समीक्षा, संगठनात्मक बैठकों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के जरिए भी सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर अपनी सक्रियता बनाए रखी. मुख्यमंत्री की इस सक्रियता को बीजेपी सरकार के कामकाज और जनसंपर्क को साथ लेकर चलने की रणनीति के रूप में पेश करती नजर आ रही है.
अखिलेश-मायावती को छोड़ा पीछे
जानकारी के मुताबिक, बीते मार्च में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दादरी में सार्वजनिक रैली की थी. बीते चार महीने में विपक्ष की कोई बड़ी रैली नहीं हुई है. वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में आखिरी बड़ी रैली पिछले साल 9 अक्टूबर को की थी. हालांकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने है. आगामी महीनों में सभी सियासी दल अपने अभियान को रफ्तार देंगे, लेकिन शुरुआती चरण में बीजेपी ने आक्रामक जनसंपर्क के जरिए चुनावी मोर्चे पर अपनी बढ़त बनाने का प्रयास जरूर किया है.
बहरहाल, चुनावी रणभूमि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'अर्ली स्टार्ट' लेकर बढ़त तो हासिल कर ली है, लेकिन क्या विपक्ष की यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है? आने वाले दिनों में जब चुनावी जंग और तेज होगी, तब पता चलेगा कि जनता प्रशासनिक समीक्षाओं पर भरोसा जताती है या विपक्ष के जमीनी दांव-पेच पर.
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