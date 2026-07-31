/धुआंधार दौरों से सीएम योगी ने साधा यूपी, सिर्फ 45 दिनों में पूर्व से पश्चिम और बुंदेलखंड तक नापा, अखिलेश-मायावती रेस में पिछड़े

अखिलेश-मायावती को छोड़ा पीछे

जानकारी के मुताबिक, बीते मार्च में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दादरी में सार्वजनिक रैली की थी. बीते चार महीने में विपक्ष की कोई बड़ी रैली नहीं हुई है. वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में आखिरी बड़ी रैली पिछले साल 9 अक्टूबर को की थी. हालांकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने है. आगामी महीनों में सभी सियासी दल अपने अभियान को रफ्तार देंगे, लेकिन शुरुआती चरण में बीजेपी ने आक्रामक जनसंपर्क के जरिए चुनावी मोर्चे पर अपनी बढ़त बनाने का प्रयास जरूर किया है.