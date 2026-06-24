कांग्रेस को संगठन मजबूत करना होगा

कांग्रेस की चुनावी तैयारी पर राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन ने कहा कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दिग्गज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक यूपी में पूरी तरह से कांग्रेस की वापसी संभव नहीं. समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से कांग्रेस को थोड़ा फायदा तो मिल सकता है. और लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस को यूपी में पहले जैसा जनाधार चाहिए तो यूपी में संगठन को मजबूत करना ही होगा.