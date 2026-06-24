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यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल जल्द! 2027 चुनाव से पहले पुराने चेहरों की होगी छुट्टी, युवाओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

UP Assembly Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी प्रांतीय टीम में बड़ा फेरबदल कर सकती है.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Jun 24, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:58 PM IST
यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल जल्द! 2027 चुनाव से पहले पुराने चेहरों की होगी छुट्टी, युवाओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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