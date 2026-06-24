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UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस, यूपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में जुट गई है. लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित पार्टी अब राज्य में अपना खोया जनाधार वापस पाने की कवायद तेज कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, चुनाव से पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी प्रांतीय टीम में बड़ा फेरबदल कर सकती है.
युवाओं को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी
सभी जिला और शहर अध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी कर युवाओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी परदे के पीछे से यूपी कांग्रेस के संगठन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आगामी बदलाव उनकी सहमति से ही तय होंगे. संगठन के पुनर्गठन के तहत कई जिलों में भी बदलाव संभव है. हालांकि, अध्यक्ष और प्रभारी पदों को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई.
कांग्रेस को संगठन मजबूत करना होगा
कांग्रेस की चुनावी तैयारी पर राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन ने कहा कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दिग्गज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक यूपी में पूरी तरह से कांग्रेस की वापसी संभव नहीं. समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से कांग्रेस को थोड़ा फायदा तो मिल सकता है. और लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस को यूपी में पहले जैसा जनाधार चाहिए तो यूपी में संगठन को मजबूत करना ही होगा.
सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा ने कहा कि 2027 के चुनाव में यूपी की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है. कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस पदाधिकारी बूथ स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं. उन्होंने कहा कि ये चुनाव आम जनमानस का होगा, सत्ता परिवर्तन का चुनाव होगा. जल्द ही संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा.