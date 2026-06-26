/यूपी में राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली सरकार में रह चुके हैं मंत्री; आलाकमान ने 3 राज्यों के प्रभारी बदले

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Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने राज्य में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए वरिष्ठ दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, गौतम अब उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने की जिम्मेदारी संभालेंगे. वह फिलहाल कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं.
इसके साथ ही कांग्रेस ने हरियाणा में संजय दत्त और ओडिशा में लालजी देसाई को भी नई जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को कांग्रेस सेवा दल का प्रमुख बनाया गया है.
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र पाल गौतम
राजेंद्र पाल गौतम इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं. बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और पार्टी ने उन्हें अनुसूचित जाति विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया. हाल के महीनों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता बढ़ाई थी. कुछ समय पहले उन्होंने लखनऊ जाकर बसपा प्रमुख मायावती से मिलने की भी कोशिश की थी, हालांकि मुलाकात नहीं हो सकी.
अविनाश पांडेय की जगह मिली नई जिम्मेदारी
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से अविनाश पांडेय को हटाकर यह जिम्मेदारी राजेंद्र पाल गौतम को दी है. अविनाश पांडेय को दिसंबर 2023 में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर यह दायित्व सौंपा गया था. अब पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए नई रणनीति के तहत नेतृत्व में बदलाव किया है.
सोशल इंजीनियरिंग और दलित वोट बैंक पर नजर
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का यह फैसला केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा भी है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सवर्ण समुदाय से आने के बाद अब दलित चेहरे को प्रभारी बनाकर पार्टी सामाजिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रही है.
राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना और "जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी" का मुद्दा उठाते रहे हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति को कांग्रेस की उसी राजनीतिक सोच का विस्तार माना जा रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दलित नेतृत्व पर लगाया गया यह दांव 2027 के चुनावी समीकरणों में पार्टी को कितना फायदा दिला पाता है.
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