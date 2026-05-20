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सातवें आसमान पर UP का सियासी पारा! मायावती के घर पहुंचे कांग्रेस सांसद बिना मिले ही लौटे, बसपा सुप्रीमो ने बताई ये बड़ी वजह

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के आवास के बाहर जो कुछ भी हुआ, उसने राज्य के सियासी पारे को अचानक सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: May 20, 2026, 05:53 PM IST
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UP Politics: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े दलित नेताओं सांसद तनुज पूनिया और राजेंद्र पाल गौतम की बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की नाकाम कोशिश के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है. बैठक के तुरंत बाद यूपी कांग्रेस के दो बड़े नेता बसपा सुप्रीमो मायावती के घर पहुंचे, लेकिन मायावती से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. कांग्रेस नेताओं से मायावती के न मिलने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.  

यूपी में सियासी पारा हाई 
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के आवास के बाहर जो कुछ भी हुआ, उसने राज्य के सियासी पारे को अचानक सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, बाराबंकी से कांग्रेस सांसद और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष तनुज पूनिया के साथ अचानक मायावती के लखनऊ स्थित मॉल एवेन्यू आवास पर पहुंचे थे. 

पहले से अप्वाइंटमेंट न होने का दिया हवाला 
राजनीतिक महकमे में चर्चा थी कि ये नेता यूपी के दो दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी का कोई गुप्त सियासी संदेश लेकर मायावती के पास पहुंचे थे. इन नेताओं की मायावती के घर पर दस्तक ठीक ऐसे समय हुई जब राहुल गांधी भी लखनऊ पहुंचे थे. हालांकि, पहले से अप्वाइंटमेंट न होने का हवाला देकर बसपा प्रमुख मायावती ने इन नेताओं को गेट से ही वापस लौटा दिया. अब कांग्रेस के नेता ये सफाई दे रहे हैं कि वो केवल मायावती के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए गए थे. 

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गठबंधन को लेकर थी चर्चा 
इस घटना के बाद यूपी की सियासत गरमा गई. अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मौजूद कांग्रेस का अचानक मायावती के घर पहुंचने के कई मायने निकाले जाने लगे और कांग्रेस की तरफ से 2027 विधानसभा चुनाव के नए समीकरण की तरफ इशारा हो चला है. सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने आने वाले चुनावों में बसपा से गठबंधन की कवायद अपनी तरफ से की, लेकिन मायावती ने भाव नहीं दिया. 

कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा? 
वहीं, इस घटना के बाद कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश वरन देश की बड़ी दलित नेता हैं. विगत दिनों से उनकी सक्रियता कुछ कम है, इसलिए औपचारिक तौर पर कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी व सांसद तनुज पुनिया जी उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल और जानकारी लेने गए थे, कि आखिर उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं? 

बसपा में बड़ा फेरबदल
बसपा सुप्रीमो मायावती ने दो दिन पहले दिल्ली से लौटने के बाद बुंदेलखंड मंडल के मुख्य प्रभारी लालाराम को हटा दिया. यह फैसला पार्टी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा देने के बाद उठाया गया. बरेली और झांसी मंडल के प्रभारी रह चुके अखिलेश अंबेडकर को लखनऊ मंडल का मुख्य प्रभारी बनाया है. बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को प्रयागराज की जगह कानपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई. नौशाद अली को कानपुर से हटाकर चित्रकूट मंडल की जिम्मेदारी दी गई है. 

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