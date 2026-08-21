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जाति जनगणना के सहारे यूपी में नई जमीन तलाशेगी कांग्रेस, 22 अगस्त से अभियान का आगाज

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने के लिए अभियान शुरू करेगा. अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 21, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:00 AM IST
जाति जनगणना के सहारे यूपी में नई जमीन तलाशेगी कांग्रेस, 22 अगस्त से अभियान का आगाज
Image Credit: UP Congress

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