जाति जनगणना के सहारे यूपी में नई जमीन तलाशेगी कांग्रेस, 22 अगस्त से अभियान का आगाज

केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग और केंद्र-राज्य सूची में मौजूद ओबीसी जातियों के अनुसार जाति की गिनती कराने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में गांव- गांव अभियान शुरू किया जाएगा. पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रदेशभर में आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन, पदयात्रा, ज्ञापन, प्रदर्शन और गोष्ठियों की रणनीति तय की जाएगी. कांग्रेस का दावा है कि जातिगत आंकड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा.