/यूपी कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, नए सह-प्रभारियों को सौंपी जिम्मेदारी, निष्क्रिय अध्यक्षों पर गिरेगी गाज

कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी

इसके लिए पार्टी ने नवनियुक्त सह प्रभारियों को यूपी में संगठन सृजन की कमान सौंप दी है. सह प्रभारियों को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को देने के निर्देश दिए गए हैं. इस रिपोर्ट को शीर्ष नेतृत्व को सौंपा जाएगा. सोमवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में 'संगठन सृजन अभियान' की समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी में केवल काम करने वाले और सक्रिय नेताओं को ही आगे लाया जाए. उन्होंने संगठन सृजन अभियान के अगले चरण को भी इसी हफ्ते शुरू करने के निर्देश दिए हैं.