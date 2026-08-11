/यूपी कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, नए सह-प्रभारियों को सौंपी जिम्मेदारी, निष्क्रिय अध्यक्षों पर गिरेगी गाज

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UP Politics News: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी सियासी पकड़ को एक बार फिर मजबूत करने में जुट गई है. इसके लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन में सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी है. जल्द ही पार्टी नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेगी. इतना ही नहीं निष्क्रिय पड़े जिला व शहर अध्यक्षों को हटाकर नए और सक्रिय चेहरों को जिम्मेदारी सौंपेगी.
कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी
इसके लिए पार्टी ने नवनियुक्त सह प्रभारियों को यूपी में संगठन सृजन की कमान सौंप दी है. सह प्रभारियों को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को देने के निर्देश दिए गए हैं. इस रिपोर्ट को शीर्ष नेतृत्व को सौंपा जाएगा. सोमवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में 'संगठन सृजन अभियान' की समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी में केवल काम करने वाले और सक्रिय नेताओं को ही आगे लाया जाए. उन्होंने संगठन सृजन अभियान के अगले चरण को भी इसी हफ्ते शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
नए प्रभारियों को मिले सख्त निर्देश
वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नए प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों का दौरा कर जिला व शहरी अध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा करें और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें. बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी ने सह प्रभारियों को जोन और जिलों का बंटवारा कर दिया है. आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 26 जून को कांग्रेस ने तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय को हटाकर उनके स्थान पर राजेंद्र पाल गौतम को नया प्रभारी बनाया था. प्रदेश प्रभारी बनने के बाद उन्होंने इसी महीने प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की थी.
जोनवार सह-प्रभारियों का बंटवारा
गुरुवार को पार्टी ने अभिषेक दत्त, कुनाल चौधरी, जगदीश चंद्र जांगिड, संजीव आर्या, वरुण चौधरी व अब्दुल हन्नान को नया सह प्रभारी बनाया है. प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सभी 6 नए सह-प्रभारियों को जोन्स का प्रभार सौंप दिया है. ये सभी नेता 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे.
अवध जोन (11 जिले): अब्दुल हन्नान
पूर्वांचल जोन (12 जिले): अभिषेक दत्त
प्रयागराज जोन (12 जिले): वरुण चौधरी
बुंदेलखंड जोन (13 जिले): जगदीश चंद्र जांगिड
ब्रज जोन (13 जिले): कुनाल चौधरी
पश्चिम जोन (14 जिले): संजीव आर्या
बहरहाल, कांग्रेस का यह कदम साफ संदेश दे रहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ कागजी रणनीति के बजाय व्यावहारिक बदलाव की ओर बढ़ रही है. माना जा रहा है कि नए सह प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर होने वाले ये बदलाव संगठन में निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और आगामी चुनावों में पार्टी की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.
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