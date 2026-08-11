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यूपी कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, नए सह-प्रभारियों को सौंपी जिम्मेदारी, निष्क्रिय अध्यक्षों पर गिरेगी गाज

UP Politics News: यूपी में संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देने में कांग्रेस जुट गई है. इस सिलसिले में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. जल्द ही नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा. निष्क्रिय जिला व शहर अध्यक्षों को हटाने की भी तैयारी है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 11, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:50 AM IST
यूपी कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, नए सह-प्रभारियों को सौंपी जिम्मेदारी, निष्क्रिय अध्यक्षों पर गिरेगी गाज
Image Credit: UP Politics

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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