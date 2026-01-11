Advertisement
यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय हाउस अरेस्ट, G रामजी कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद वाराणसी पुलिस का एक्शन

Ajay Rai house Arrest: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया है. जी रामजी कानून के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बाद उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:13 AM IST
Varanasi News
Varanasi News

जयपाल/वाराणसी: वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया है. काशी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आवास को पुलिस ने घेर लिया है. कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान स्थित टाउन हॉल पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था. जीराम जी कानून को  लेकर प्रदर्शन के ऐलान के बाद उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

कांग्रेस पार्टी ने शनिवार, 10 जनवरी से मनरेगा में होने वाले बदलाव के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी. यह आंदोलन 45 दिनों तक जारी रहेगा. देश के बाकी राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने 'वीबी-जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है. पश्चिम बंगाल और केरल भी इस कानून के खिलाफ विरोध जता रहे हैं. 

जी राम जी कानून के खिलाफ विरोध
मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर ये सभी राज्य विरोध कर रहे हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों की स्वायत्तता और ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला किया जा रहा है.

MGNREGA to VB-G RAM G Act क्या?
केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (VB-G RAM G) एक्ट 2025 कानून पारित किया. आपको बता दें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 में UPA सरकार में लाया गया था. वहीं मनरेगा में भी कई संशोधन भी किए गए. लेकिन अब मनरेगा को हटाकर NDA सरकार ने VB-G RAM G नया कानून लाया है. 

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल कर रहे विरोध
इस नए कानून की पारित होने के बाद से ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल और सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे मनरेगा के तहत मिलने वाले काम के अधिकार को खत्म किया जा रहा है.

