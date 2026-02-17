Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3112196
Zee UP-UttarakhandUP Politics

UP Congress: अजय राय के नेतृत्व में आज यूपी विधानसभा का घेराव, प्रदर्शन से पहले कई नेता हाउस अरेस्ट, कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस तैनात

Congress Protest: यूपी में आज बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है. विधानसभा को घेरने की तैयारी है, सत्र चल रहा है इस लिहाज से पुलिस ने कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है. किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

UP Congress: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मंगलवार को विधानसभा का घेराव करेगी.  इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है.  हालांकि, पुलिस प्रशासन अलग-अलग जिलों में कांग्रेस नेताओं को रोकने की कोशिश में है. विधानसभा सत्र चल रहा है और इसके चलते कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है. कई जिलाध्यक्ष हिरासत में लिए गए हैं. पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश बताया है. प्रदर्शन में नेता विधानमंडल कांग्रेस आराधना मिश्रा मोना, विधायक वीरेंद्र चौधरी, सहित सांसद व पूर्व विधायक सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे.  

प्रदर्शन से पहले कई नेता हाउस अरेस्ट
पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है. बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया, तौहीद खान सहित कई पदाधिकारियों को उनके आवास पर ही नजरबंद किया गया.  कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासनिक दबाव बना रही है.

प्रदेश मुख्यालय पर जुटेंगे नेता और कार्यकर्ता
मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सुबह करीब 11 बजे कांग्रेस नेता प्रदेश मुख्यालय पर जुटेंगे. वहां से जुलूस के रूप में विधानसभा कूच करेंगे. पुलिस और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के मार्च की अनुमति नहीं है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि पार्टी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया गया है.  पुलिस ने विभिन्न जिलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है. उन्हें लखनऊ आने से रोका जा रहा है. अजय राय ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन है. अजय राय ने कहा कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर घेराव
बीजेपी कुशासन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज लखनऊ में है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार में अपराध बढ़ता जा रहा है. योगी आदित्यनाथ सरकार जाति और धर्म देखकर दलितों, अल्पसंख्यकों को और गरीबों को निशाना बना रही है. इसके अलावा अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पहली बार 18 दिसंबर 2024 को विधानसभा घेराव हुआ था.  इस घेराव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी.  प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया था. अब मंगलवार को एक बार फिर ताकत दिखाने की तैयारी है. 

24 घंटे में बादल यूपी के इन जिलों में गिराएंगे झमाझम पानी, ठंडी हवाओं का अटैक, जानें नोएडा-काशी में कहां बारिश,कहां धूप?

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

UP CongressLucknowCongress protestUP PoliticsAjai Rai

Trending news

UP Congress
अजय राय के नेतृत्व में UP विधानसभा का घेराव,प्रदर्शन से पहले कई कांग्रेस नेता नजरबंद
up breaking news
UP Breaking News Live: आज कांग्रेस का UP विधानसभा घेराव, तौकीर रज़ा की याचिका पर सुनवाई, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
uttarakhand weather update
खटाखट बदलेगा उत्तराखंड का मौसम,शुष्क मौसम की तपिश की छुट्टी!बारिश-बर्फबारी देगी राहत
Mathura News
Mathura Encounter:पोस्टमैन की हत्या का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में दो सगे भाई गिरफ्तार
Meerut News
क्या मेरठ के कारोबारी की पत्नी निकली ISI एजेंट! फर्जी दस्तावेज पर 30 साल से भारत में
prayagraj latest news
अविमुक्तेश्वरानंद मामले में बड़ी खबर, ACJM कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश
Jhansi News
शादी के 5 दिन पहले मंगेतर से बनाए संबंध, अफेयर का पता लगते ही दूल्हे ने दी जान
sir in up
UP के मतदाताओं के लिए राहत की खबर, SIR प्रक्रिया का समय एक महीने के लिए और बढ़ा
Uttarakhand
पहाड़ों से उड़ी उम्मीदों की पतंग.. अब सिर्फ गांव नहीं, एडवेंचर हब बन रहा है कपकोट
Holi 2026
3 या 4 मार्च कब है होली? रंगों के त्योहार पर लगा 'ग्रहण', दूर कर लें कंफ्यूजन