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जौनपुर पहुंचे अजय राय, संदीप सिंह के परिजनों से मिले, कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

Jaunpur News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जौनपुर के टेकारी गांव पहुंचे और संदीप सिंह हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, अपराध और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:16 PM IST
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ajay rai Met sandeep singh family
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Jaunpur News/अजीत सिंह: लखनऊ में हुई प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की हत्या के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार को जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के टेकारी गांव पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

मीडिया से बातचीत के दौरान अजय राय ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं, युवाओं और छात्रों से जुड़े मामलों में सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों और छात्रों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा.

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अजय राय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विरोध करने वालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी.

संदीप सिंह हत्याकांड और जौनपुर के चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अजय राय ने कहा कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है और पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से आगामी चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी. 

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