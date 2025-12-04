Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3028364
Zee UP-UttarakhandUP Politics

टूट गया गठबंधन? वो 5 'फैक्टर' जिससे यूपी में अकेले पंचायत चुनाव लड़ेगी कांग्रेस!

UP Panchayat Chunav 2026: एमएलसी चुनाव के बाद अब कांग्रेस ने अकेले ही पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला किया है. आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस ने यह रणनीति अपनाई है. सवाल खड़े हो रहे हैं कि किया यूपी में सपा-कांग्रेस की दोस्ती टूट जाएगी.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Politics
UP Politics

UP Congress: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा हो गई है. कांग्रेस ने अकेले ही यूपी पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. नई दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया. जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई. कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इसे नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस अकेले चुनाव में ताल ठोकने जा रही है.

क्या टूटेगी 'दो लड़कों' की जोड़ी?
उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले अगले साल ही पंचायत चुनाव है. जिसमें कांग्रेस ने अपने बलबूते ही चुनाव में उतरने की हुंकार भरी है. इसे  इंडिया गठबंधन में 'दरार' के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस के इस फैसले पर सपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है. बता दें कि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया था कि 2027 में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा. ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के इस फैसले के बाद क्या दोनों दल साथ में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

अकेले चुनाव लड़ने की क्या वजह?
सियासी जानकारों की मानें तो कांग्रेस के इस फैसले को खास राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. पहला यह कि अकेले चुनावी मैदान में उतरने से कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा.  साथ ही कार्यकर्ताओं को टिकट देकने से पार्टी का बेस मजबूत होगा. कांग्रेस प्रदेश में खोया जनाधार हासिल करना चाहती है. जो समय के साथ कमजोर हुआ है. हालांकि पार्टी को लोकसभा चुनाव में संजीवनी मिली जब कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 पर जीत हासिल की. 

Add Zee News as a Preferred Source

'एकला चलो' की रणनीति
कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा जब बिहार विधानसभा चुनाव में केवल 6 सीटों पर ही जीत मिली. पार्टी ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी 'एकला चलो' की रणनीति पर काम करना चाहती है, जिससे जनाधार को मजबूत कर सके. वहीं अगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो विधानसभा चुनाव में वह सपा से अधिक सीटों की डिमांड कर पाएगी.

2017-22 में नहीं चला कांग्रेस का जादू
बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने 2017 में साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था. कांग्रेस को 114 सीटें मिलीं लेकिन वह केवल 7 सीटें ही जीत पाई. सपा के अंदरखान इस बात की चर्चा रही कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का पार्टी को नुकसान हुआ. 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन केवल 2 सीटें ही हाथ आई. पार्टी की परफॉर्मेंस बेहद खराब नजर आई.

यह भी पढ़ें - बिहार की हार यूपी में कांग्रेस का घटाएगी कद? 2027 चुनाव में इंडिया गठबंधन की अग्निपरीक्षा

 

 

TAGS

UP Congress

Trending news

Uttarakhand Earthquake News
'सबसे खतरनाक जोन' में हिमालय, अब बदलेगा बिल्डिंग बायलॉज; महंगा होगा हर निर्माण
Kanpur NIA Raid
कानपुर में NIA की बड़ी कार्रवाई! पेट्रोल पंप व नैना इलेक्ट्रॉनिक पर छापा; मची खलबली
UP BJP
यूपी में इन विधायकों का टिकट कटना तय! देखें BJP के इंटरनल सर्वे का 'रिपोर्ट कार्ड'
Aligarh Police encounter
अलीगढ़ में खौफ का अंत! हिस्ट्रीशीटर बदमाश शाका को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा
Jaunpur Cylinder Blast
जौनपुर में बम जैसे फटा गैस पाइपलाइन, एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलसे
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में बढ़ा शीतलहर का खतरा! चमोली समेत इन जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
Amroha Accident News
अमरोहा में लगातार दो भीषण सड़क हादसे, 6 लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Deoria Viral News
मेहरबान, कदरदान... ढपली बजाता दिखा BLO; SIR प्रक्रिया के लिए अनोखा अंदाज वायरल
Sitapur news
2 दिन से नहीं दिया खाना, बनाया बंधक...SIR के काम को लेकर लेखपाल संघ का SDM पर आरोप
Lucknow news
विराट कोहली के करियर में डाउनफॉल आने पर जागी भक्ति? बचपन के कोच ने खोले अनसुने राज