टूट गया गठबंधन? वो 5 'फैक्टर' जिससे यूपी में अकेले पंचायत चुनाव लड़ेगी कांग्रेस!

UP Congress: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा हो गई है. कांग्रेस ने अकेले ही यूपी पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. नई दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया. जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई. कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इसे नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस अकेले चुनाव में ताल ठोकने जा रही है.

क्या टूटेगी 'दो लड़कों' की जोड़ी?

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले अगले साल ही पंचायत चुनाव है. जिसमें कांग्रेस ने अपने बलबूते ही चुनाव में उतरने की हुंकार भरी है. इसे इंडिया गठबंधन में 'दरार' के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस के इस फैसले पर सपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है. बता दें कि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया था कि 2027 में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा. ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के इस फैसले के बाद क्या दोनों दल साथ में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

अकेले चुनाव लड़ने की क्या वजह?

सियासी जानकारों की मानें तो कांग्रेस के इस फैसले को खास राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. पहला यह कि अकेले चुनावी मैदान में उतरने से कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा. साथ ही कार्यकर्ताओं को टिकट देकने से पार्टी का बेस मजबूत होगा. कांग्रेस प्रदेश में खोया जनाधार हासिल करना चाहती है. जो समय के साथ कमजोर हुआ है. हालांकि पार्टी को लोकसभा चुनाव में संजीवनी मिली जब कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 पर जीत हासिल की.

'एकला चलो' की रणनीति

कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा जब बिहार विधानसभा चुनाव में केवल 6 सीटों पर ही जीत मिली. पार्टी ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी 'एकला चलो' की रणनीति पर काम करना चाहती है, जिससे जनाधार को मजबूत कर सके. वहीं अगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो विधानसभा चुनाव में वह सपा से अधिक सीटों की डिमांड कर पाएगी.

2017-22 में नहीं चला कांग्रेस का जादू

बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने 2017 में साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था. कांग्रेस को 114 सीटें मिलीं लेकिन वह केवल 7 सीटें ही जीत पाई. सपा के अंदरखान इस बात की चर्चा रही कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का पार्टी को नुकसान हुआ. 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन केवल 2 सीटें ही हाथ आई. पार्टी की परफॉर्मेंस बेहद खराब नजर आई.

