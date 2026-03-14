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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के एक सवाल पर हंगामा बरपा...'अवसर' सवाल के जवाब में 'पंडित' विकल्प...डिप्टी सीएम ने भी जताई कड़ी आपत्ति

UP Police Recruitment Exam 2026: उत्तर प्रदेश में 14 और 15 मार्च को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में एक सवाल और जवाब के विकल्पों ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया. मामला इतना गंभीर हो चला है कि जाति विशेष से संबंधित इस सवाल पर आम इंसान से लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कड़ी आपत्ति जताई है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 14, 2026, 11:57 PM IST
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उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

Lucknow: उत्तर प्रदेश में 14 और 15 मार्च को आयोजित हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा में दिये गए सवाल पर हंगामा खड़ा हो गया है. आम जन से लेकर खास तक, बड़ी संख्या में लोग इस सवाल पर आपत्ति जता रहे हैं. लखनऊ में तो सात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. सवाल को जाति विशेष की भावना को आहत करने वाला बताते हुए मामला इतना बढ़ गया है कि खुद प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई. ब्रजेश पाठक के अलावा पार्टी और सरकार के कई मंत्री और भाजपा नेताओं ने भी इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कड़ी आपत्ति जाहिर की है. 

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर लिखा
डिप्टी सीएम बज्रेश पाठक ने अपने सोशल मिडिया पर एक्स पर लिखा कि

"उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए उन पर हमे कड़ी आपत्ति है. सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है. किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.

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मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए. इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 
उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है. प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

यूपी पुलिस एसआई  परीक्षा के प्रश्न के विवादित विकल्प को लेकर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी नाराज़गी जताई  है और उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है. 

यूपी एसआई के प्रश्न के विवादित विकल्प को लेकर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र और बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. 

हिंदूवादी नेता ने जताया विरोध
हिंदूवादी नेता विकास हिंदू ने SI भर्ती में पहली पाली के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के तीसरे प्रश्न पर कड़ा विरोध जताया है. विकास हिंदू ने प्रश्न पत्र बनाने वाले के खिलाफ सीएम से कार्रवाई की मांग की है. बताते चलें कि पहली पाली में आने वाला प्रश्न था-

"अवसर के अनुसार बदल जाने वाला", इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए. 

विकल्प दिये गये थे – पंडित, अवसरवादी, निष्कपट, सदाचारी.

दिये गए विकल्पों में 'पंडित', जो एक जातिवादी शब्द है, को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है और प्रश्नपत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है. 

ये भी पढ़ें: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जारी, चप्पल पहनकर ही हुई एंट्री, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

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