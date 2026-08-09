UP Politics: 'करोड़ों खर्च कर भी राहुल के कार्यक्रम में नहीं आए छात्र'...प्रयागराज संवाद को ब्रजेश पाठक ने बताया 'फ्लॉप शो'

योगी सरकार है युवाओं-छात्रों की सरकार

ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के आधार पर काम कर रही है. प्रदेश में बिना किसी 'पर्ची और खर्ची' के 9 लाख से अधिक पारदर्शी सरकारी नौकरियां दी गई हैं. ODOP (एक जिला एक उत्पाद) और कौशल विकास योजनाओं के जरिए युवाओं को बिना गारंटी का लोन देकर 'नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला' बनाया गया है. 2017 की तुलना में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और बजट दोनों तीन गुना हो चुके हैं. राहुल गांधी को यूपी की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां उनकी राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में बेहतर स्थिति में खड़ा है और सरकार उत्तरा प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.