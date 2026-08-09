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UP Politics: 'करोड़ों खर्च कर भी राहुल के कार्यक्रम में नहीं आए छात्र'...प्रयागराज संवाद को ब्रजेश पाठक ने बताया 'फ्लॉप शो'

UP Politics: बीजेपी ने प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को 'फ्लाप शो' बताया है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र और धन-बल के प्रयोग का आरोप लगाया. उन्होंने छात्रों की अत्यधिक कम संख्या की वजह से कार्यक्रम को ‘फ्लॉप शो’ करार दिया.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 09, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:43 PM IST
UP Politics: 'करोड़ों खर्च कर भी राहुल के कार्यक्रम में नहीं आए छात्र'...प्रयागराज संवाद को ब्रजेश पाठक ने बताया 'फ्लॉप शो'
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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