UP Politics: 'करोड़ों खर्च कर भी राहुल के कार्यक्रम में नहीं आए छात्र'...प्रयागराज संवाद को ब्रजेश पाठक ने बताया 'फ्लॉप शो'

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम पर शनिवार को जोरदार हमला बोला. डिप्टी सीएम ने अत्यधिक कम उपस्थिति का हवाला देते हुए राहुल गांधी के इस आयोजन को पूरी तरह 'फ्लॉप शो' करार दिया.
'करोड़ों का पंडाल, फिर भी छात्र नदारद'
ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पिछले तीन महीनों से इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी थी और इसके लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाकर बड़ा पंडाल खड़ा किया गया था. कांग्रेस ने 2 लाख से ज्यादा छात्रों के पंजीकरण का दावा किया था, लेकिन जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे, तो वहां बमुश्किल 4-5 हजार छात्र ही नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबल का खुलकर इस्तेमाल करने के बावजूद प्रदेश के युवाओं ने राहुल गांधी को पूरी तरह नकार दिया.
'हिमाचल और झारखंड के युवाओं से क्यों नहीं मिलते राहुल?'
खुद छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजेश पाठक ने कहा कि वे छात्रों के असल मुद्दों और संवेदनाओं को भली-भांति समझते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी झारखंड में लंबे समय से धरने पर बैठे छात्रों और हिमाचल प्रदेश के युवाओं से संवाद करने क्यों नहीं जाते? उन्होंने तंज कसा कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए राहुल केवल 'वोटों की फसल काटने' प्रयागराज आए हैं, जबकि उनकी यह दोमुंही नीति जनता अच्छे से समझती है.
सपा के धांधली काल और इमरजेंसी पर घेरा
उपमुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी (सपा) से कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए याद दिलाया कि सपा शासनकाल में लोक सेवा आयोग में किस तरह भ्रष्ट अधिकारियों को बैठाकर प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था. इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज से राहुल के पारिवारिक रिश्तों पर तंज कसते हुए पूछा, "क्या राहुल गांधी अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं?" उन्होंने आगे सवाल किया कि देश में लोकतंत्र का गला घोंटने और इमरजेंसी के दौरान छात्रों पर अत्याचार करने के लिए क्या राहुल ने कभी देश के युवाओं से माफी मांगी है?
योगी सरकार है युवाओं-छात्रों की सरकार
ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के आधार पर काम कर रही है. प्रदेश में बिना किसी 'पर्ची और खर्ची' के 9 लाख से अधिक पारदर्शी सरकारी नौकरियां दी गई हैं. ODOP (एक जिला एक उत्पाद) और कौशल विकास योजनाओं के जरिए युवाओं को बिना गारंटी का लोन देकर 'नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला' बनाया गया है. 2017 की तुलना में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और बजट दोनों तीन गुना हो चुके हैं. राहुल गांधी को यूपी की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां उनकी राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में बेहतर स्थिति में खड़ा है और सरकार उत्तरा प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.
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