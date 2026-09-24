“अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक का बड़ा हमला, बोले- जाति का सहारा न हो तो पार्षदी भी नहीं जीत पाएंगे

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नितिन श्रीवास्तव/UP Politics: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को बाराबंकी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. नवाबगंज क्षेत्र के पलिया मसूदपुर में फिश गोल्ड इंडस्ट्रीज के नवनिर्मित प्लांट के उद्घाटन समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव जाति के नाम पर वोट मांगना बंद कर दें तो वह पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे. पाठक ने दावा किया कि 2027 में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है और पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी.
'जनता के साथ हूं, मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं'
डिप्टी सीएम से जब पूछा गया कि क्या वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं और क्या उनका प्रमोशन होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा, "भैया, हम सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ हैं।" उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना है। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने इससे आगे कोई राजनीतिक दावा नहीं किया.
मुस्लिम मतदाताओं को लेकर भी दिया जवाब
मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या मुस्लिम मतदाता भाजपा से जुड़ रहे हैं, तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प के साथ काम कर रही है. उनके मुताबिक सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी वर्गों तक पहुंच रहा है.
सपा सरकार पर 'कट्टा सोसाइटी' का आरोप
ब्रजेश पाठक ने पिछली सपा सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में 'कट्टा सोसाइटी' चलती थी और युवाओं को तमंचे थमाकर अराजकता का माहौल बनाया जाता था. इसके मुकाबले उन्होंने भाजपा सरकार में युवाओं को रोजगार और किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण दिए जाने की बात कही.
डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याणकारी नीतियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून-व्यवस्था की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज के आधार पर जनता का भरोसा भाजपा के साथ है और 2027 में प्रदेश में फिर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी.
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