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“अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक का बड़ा हमला, बोले- जाति का सहारा न हो तो पार्षदी भी नहीं जीत पाएंगे

Barabanki News: बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा सियासी प्रहार किया. उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है और पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी करेगी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 24, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:32 AM IST
“अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक का बड़ा हमला, बोले- जाति का सहारा न हो तो पार्षदी भी नहीं जीत पाएंगे
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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