“अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक का बड़ा हमला, बोले- जाति का सहारा न हो तो पार्षदी भी नहीं जीत पाएंगे

नितिन श्रीवास्तव/UP Politics: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को बाराबंकी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. नवाबगंज क्षेत्र के पलिया मसूदपुर में फिश गोल्ड इंडस्ट्रीज के नवनिर्मित प्लांट के उद्घाटन समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव जाति के नाम पर वोट मांगना बंद कर दें तो वह पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे. पाठक ने दावा किया कि 2027 में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है और पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी.