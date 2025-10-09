Advertisement
जब किसी से मिलती हूं...क्या आजम के परिवार से दिल्ली में हुई थी मुलाकात,मायावती ने मंच से कह दी बड़ी बात

UP Politics: बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में करीब 9 साल बाद शक्ति प्रदर्शन किया. रैली में बड़ी संख्या में बसपा समर्थक उमड़े. इस दौरान उन्होंन आजम खान के बसपा में शामिल होने की अफवाहों पर भी पहली बार बयान दिया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:19 AM IST
UP Politics
UP Politics

Mayawati Lucknow Rally: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है. चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है. लखनऊ में गुरुवार यानी आज बसपा की महारैली आयोजित हुई. जिसमें बसपा सुप्रीमो ने सपा पर निशाना साधा तो योगी सरकार की तारीफ की. इसके अलावा आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी पहली बार बयान दिया.

क्या बोलीं मायावती
मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की वह बहुत-बहुत आभारी हैं. क्योंकि लखनऊ में इस स्मारक स्थल को देखने के लिए टिकट लेकर जो लोग आते हैं, वह पैसा इकट्ठा कर सरकार ने यहां की मरमम्मत करने में खर्च किया है, जो सपा सरकार में दबकर रख लिया जाता था. कोई पैसा यहां के रखरखाव पर खर्च नहीं होता था. निशाना साधते हुए कहा कि जब यह सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो इनको संगोष्ठी करने की याद आती है.

आजम के बसपा में आने की अटकलों पर पहली बार बोलीं
वहीं, सपा के महासचिव आजम खां 23 महीने बाद जमानत पर रिहा हो चुके हैं. जेल से बाहर आने के बाद सियासी गलियारों में अटकलबाजी का दौर खूब चला कि आजम खां सपा को छोड़कर बसपा में शामिल हो सकते हैं. हालांकि आजम ने इन खबरों का खंडन किया. वहीं अब मायावती ने भी इस पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है.

क्या कहा?
मायावती ने कहा, "पिछले महीने से ही अफवाह फैलाना शुरू कर दिया गया था कि दूसरे दल के नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं. दिल्ली में मुलाकात भी हो चुकी है. मुझे तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं पता. आगे कहा कि मैं ऐसे किसी से छिपकर नहीं मिलती हूं. जब भी किसी से मिलती हूं खुले में मिलती हूं."

बता दें कि काफी लंबे समय बाद मायावती समर्थकों के बीच पहुंची. मायावती ने दलितों को एकजुट करने के लिए इस महारैली का आयोजन किया है. मायावती को सुनने के भारी भीड़ एकत्रित हुई. मंच पर मायावती के साथ आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा समेत बसपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे. उन्होंने करीब 9 साल बाद ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया.

