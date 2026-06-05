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आतंकियों को खुराक देती है सपा.. दिनेश लाल यादव का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुई यूपी ATS की हालिया कार्रवाई के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:18 PM IST
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आतंकियों को खुराक देती है सपा.. दिनेश लाल यादव का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुई यूपी ATS की हालिया कार्रवाई के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां समाजवादी पार्टी मजबूत हुई.. वहां अपराध और कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिला. दरअसल यूपी ATS ने हाल ही में आजमगढ़ के निजामाबाद इलाके के खुदादादपुर गांव से मोहम्मद शेख नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी के तार पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी और ISI से जुड़े लोगों तक पहुंचते हैं. ATS का कहना है कि आरोपी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहा था.

वीडियो जारी कर निरहुआ ने कही बड़ी बातें

पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत उन्होंने “जय हो आजमगढ़” बोलकर की. इसके बाद उन्होंने संजरपुर इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि यह इलाका पहले भी कई बार आतंक और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा है. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब इलाके के लोगों में डर का माहौल बना रहता था. दिनेश लाल यादव ने दावा किया कि हाल में ATS द्वारा की गई गिरफ्तारी यह दिखाती है कि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी इस तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं. निरहुआ ने अपने बयान में कहा कि अगर समय रहते ऐसी गतिविधियों पर रोक न लगे तो यह समाज के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं. इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई जरूरी है.

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समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

अपने बयान में दिनेश लाल यादव ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि जब-जब आजमगढ़ में सपा मजबूत हुई, तब-तब “जिहादी मानसिकता” को बढ़ावा मिला. उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार इस तरह के मामलों में आजमगढ़ और संजरपुर का नाम सामने आता रहा है. निरहुआ ने कहा कि जब यहां सपा कमजोर हुई तो हालात शांत हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी की वापसी के बाद फिर से ऐसी गतिविधियों की चर्चा बढ़ने लगी है. हालांकि उनके इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

यूपी में बाबा की सरकार है..

दिनेश लाल यादव के बयान का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा वह रहा जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिहादी मानसिकता रखने वालों को यह याद रखना चाहिए कि यूपी में बाबा की सरकार है और बाबा मई-जून की गर्मी को भी शिमला बना देते हैं. उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. समर्थक इसे सख्त कानून व्यवस्था का संदेश बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक बयानबाजी मान रहे हैं.

यूपी ATS लगातार चला रही अभियान

प्रदेश में बीते कुछ वर्षों से यूपी ATS लगातार संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रही है. एजेंसी कई मामलों में कार्रवाई कर चुकी है और समय-समय पर संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी करती रही है. ATS के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और उसका नेटवर्क कितना बड़ा था. जांच एजेंसियों का मानना है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं. इसी वजह से डिजिटल निगरानी को भी काफी मजबूत किया गया है.

ओपी राजभर ने भी की थी ATS की तारीफ

दिनेश लाल यादव से पहले योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी यूपी ATS की कार्रवाई की सराहना की थी. उन्होंने कहा था कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं.. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. राजभर ने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा सबसे अहम है और सुरक्षा एजेंसियां अपना काम पूरी मजबूती के साथ कर रही हैं. उन्होंने ATS की टीम को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से गलत गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ मजबूत संदेश जाता है.

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