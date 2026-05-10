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योगी कैबिनेट में एंट्री मारेंगी पूजा पाल! जानिए कितनी संपत्ति की मालकिन हैं सपा की बागी नेता

Pooja Pal Net Worth: योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नए चेहरे शामिल होंगे और कुछ की छुट्टी हो सकती है. इनमें प्रमुख नाम जो सामने आ रहा है वो है पूजा पाल...इनको मंत्रिमंडल में अहम पद मिल सकता है. आइए जानते हैं इनका राजनीतिक करियर और संपत्ति के बारे में...

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: May 10, 2026, 11:03 AM IST
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UP Cabinet Expansion: योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को होने जा रहा है. दोपहर बाद जनभवन में छह विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश होगी. समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले लगभग आधा दर्जन विधायकों मे से 2 की लॉटरी लगनी तय मानी जा रही है. सपा के उसी बगावत का हिस्सा रही पूजा पाल जो कि कौशांबी के चायल विधानसभा से आती है उनके भी मंत्री बनने की चर्चा है. आइए जानते हैं इनके बारे में....

मंत्रिमंडल में आना लगभग तय
पूजा पाल मूलतः प्रयाग से आती हैं और पूर्व विधायक स्व राजू पाल की पत्नी हैं, जिनकी अतीक अहमद ने हत्या कराई थी. सपा में रहते हुए अतीक की मौत की बाद से ही पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी की फैन हो चुकी थी और खुलेआम उनके समर्थन का ऐलान कर दिया था. इनका भी मंत्रिमंडल में आना तय माना जा रहा है.

कहां से की पढ़ाई?
राजनीति में सक्रिय होने से पहले पूजा पाल ने अपनी पढ़ाई पूरी की. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा पाल ने अपनी स्कूली पढ़ाई NIOS से की है. उन्होंने उच्च शिक्षा स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ से ली है. उनके पिता का नाम अमृत लाल पाल है. पढ़ाई के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया. आइए जानते हैं उनकी संपत्ति के बारे में...

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कितनी है संपत्ति?
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चायल सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पूजा पाल ने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने अपने पास एक करोड़ 16 लाख 58 हजार 927 रुपये की कुल अचल संपत्ति बताई.  पूजा पाल और उनके पति का मिलाकर कुल चार गन हैं.  इसके अलावा उनके पास दो लाख रुपये की एक बोलेरो जीम और 2021 में खरीदी गई 25 लाख रुपये की फॉर्च्यूनर कार है.

यूपी चुनाव 2022 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, पूजा पाल ने दूसरी शादी की है. उनके पति के पास भी एक गन है. उनके पति एक करोड़ 5 लाख 76 हजार 293 रुपये चल संपत्ति के मालिक हैं.  इसके अलावा वे 6 करोड़ 70 लाख रुपये अचल संपत्ति के मालिक हैं.  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा पाल के पास गाजियाबाद, प्रयागराज और लखनऊ में मकान और दुकान हैं.  इनकी कुल कीमत 7 करोड़ 5 लाख 76 हजार रुपये बताई गई है.

दरअसल, पूजा पाल ने यूपी विधानसभा में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी. उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने प्रयाराज के माफिया अतीक अहमद को मिट्‌टी में मिला दिया.  बयान आने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल, पूजा पाल के पति राजू पाल की जनवरी 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद की संलिप्तता सामने आई. सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या किसने की. मुख्यमंत्री योगी  का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया. जब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, तब उन्होंने सुनी. प्रयागराज में जीरो टॉलरेंस नीति लागू करके उन्होंने मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया.

UP Cabinet Expansion: चुनाव से पहले योगी का मास्टरस्ट्रोक! पढ़िए नए मंत्रियों के प्रोफाइल, जिनसे सधेगा 2027 का समीकरण!

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