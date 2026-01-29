Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3090576
Zee UP-UttarakhandUP Politics

यूपी पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार! इन वजहों से 2026 में भी टल सकते हैं चुनाव, जानें कब होगी वोटिंग?

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. अप्रैल-मई 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव अब समय पर होते नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कब होंगे पंचायत चुनाव?

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 29, 2026, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Panchayat Elections In UP: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अटकलें बढ़ती ही जा रही है.  ऐसा माना जा रहा था कि अप्रैल-मई 2026 में होगा,  लेकिन इसी दौरान बोर्ड परीक्षाएं और जनगणना की तैयारियां शुरू हो जाएंगी. मई–जून 2026 में जनगणना के पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग सर्वे होगा, जिसमें करीब पांच लाख अधिकारी-कर्मचारी लगाए जाएंगे. प्रशिक्षण और फील्ड वर्क के कारण चुनावी व्यवस्था संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा.

ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन अब तक लंबित
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जरूरी है. पिछले सात महीने से इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर अटका है. आयोग बनने के बाद भी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम तीन-चार महीने लगेंगे. ऐसे में समय रहते आरक्षण तय होना मुश्किल दिख रहा है, जिससे चुनाव टलने की आशंका बढ़ गई है.

मानसून और मौसम भी बनेगा चुनाव में रोड़ा
अगर किसी तरह जून 2026 तक प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है, तो जुलाई से बरसात शुरू हो जाएगी. मानसून के दौरान चुनाव कराना प्रशासनिक तौर पर जोखिम भरा माना जाता है. ग्रामीण इलाकों में मतदान, सुरक्षा और ईवीएम की आवाजाही प्रभावित होती है. इसी वजह से चुनाव आयोग आमतौर पर भारी बारिश के मौसम में चुनाव कराने से बचता है.

Add Zee News as a Preferred Source

विधान परिषद और विधानसभा चुनावों की तैयारी
अक्टूबर-नवंबर 2026 में विधान परिषद की 11 सीटों पर शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के चुनाव प्रस्तावित हैं. इसके तुरंत बाद 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो जाएंगी. चुनावी मशीनरी एक साथ इतने बड़े चुनाव संभालने की स्थिति में नहीं होगी, जिससे पंचायत चुनावों के लिए अलग समय निकालना लगभग असंभव माना जा रहा है.

जनगणना का दूसरा चरण और चुनावी अधिसूचना
फरवरी 2027 में जनगणना के दूसरे चरण के तहत जाति और व्यक्तियों की गणना होगी. इसके बाद जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने की संभावना है. ऐसे में पंचायत चुनावों के लिए पहले से कोई खाली स्लॉट नहीं बचता, जिससे इन्हें विधानसभा चुनाव के बाद कराने की चर्चा तेज हो गई है.

ग्राम प्रधान संगठन की सरकार से खास मांग
ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश ने सीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि अगर पंचायत चुनाव आगे बढ़ते हैं, तो राजस्थान मॉडल पर वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए. संगठन का कहना है कि इससे गांवों में विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे. साथ ही यह भी साफ किया गया है कि समय पर चुनाव होते हैं तो संगठन उसका स्वागत करेगा.

TAGS

UP panchayat elections

Trending news

UP panchayat elections
यूपी पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार! इन वजहों से 2026 में भी टल सकते हैं चुनाव
BSP chief Mayawati
UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मायावती ने किया स्वागत, कही ये बड़ी बात
Pratapgarh News
विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक
Pratapgarh News
विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक
Swami Avimukteshwaranand
UGC सनातन को बांटने और काटने की मशीन....शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
Hardoi News
UGC के नए नियमों के खिलाफ उबाल! अधिवक्ता, सामाजिक संगठनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन
Etah news
अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे एटा, कहा- मुझे फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश
cm yogi cabinet meeting
योगी कैबिनेट बैठक में 32 में से 30 प्रस्ताव पास, शिक्षक-शिक्षामित्रों को बड़ा तोहफा
mathura latest news
मथुरा में 300 मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, PM आवास योजना के निर्माण भी जद में
Roorkee News
लाइक, फॉलोअर्स, कुछ सेकेंड की ‘फेम’! नेशनल हाईवे पर किया मौत संग डांस