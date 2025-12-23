Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3050407
Zee UP-UttarakhandUP Politics

आज जारी होगी यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 40 लाख नए मतदाता जुड़े, 24 से 30 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां

UP Panchayat Chunav Draft Voter List: यूपी के गांवों की सरकार गठन को लेकर तैयारियों को तेज हो गई है. आज पंचायत चुनाव ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज जारी होगी यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 40 लाख नए मतदाता जुड़े, 24 से 30 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां

UP Panchayat Elections: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची  23 दिसंबर यानी आज जारी की जाएगी.  राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए जाने के आदेश दिए गए हैं. वृहद पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए 24 से लेकर 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां लेगा और फिर 31 दिसंबर से छह जनवरी तक इनका निस्तारण किया जाएगा. छह फरवरी 2026 को आखिरी वोटर लिस्ट जारी होगी. फाइनल लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे.

 इस बार 40.19 लाख नाम बढ़े
पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई वोटर लिस्ट में इस बार 40.19 लाख नाम बढ़े हैं. अब कुल मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ हो गई है. मतदाता 24 से 30 दिसंबर तक प्रकाशित सूची का निरीक्षण और दावे-आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे.  इस दौरान एक जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके सभी मतदाताओं के दावे भी स्वीकार किए जाएंगे. 

31 दिसंबर से 6 जनवरी तक दावों- आपत्तियों का निस्तारण
राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर से छह जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. 7 से 12 जनवरी तक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ऑफिस में सभी दावे जमा किए जाएंगे. 13 से 29 जनवरी तक सभी दावों को फाइनल लिस्ट में शामिल किया जाएगा.  30 जनवरी से पांच फरवरी तक मतदान केंद्र क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों का मिलान किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

छह फरवरी को आएगी आखिरी लिस्ट
छह फरवरी को वोटर लिस्ट आएगी. पंचायत चुनाव मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के दौरान 1.81 करोड़ मतदाताओं के नए नाम जोड़े गए थे जबकि 1.41 करोड़ नाम हटाए गए थे.  इस बार 40.19 लाख मतदाता बढ़े हैं. अब कुल मतदाता 12.69 करोड़ हो गए हैं.

पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग पूरी तरह कमर कस चुका है.अब सिर्फ समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासन को करना है. सीटवार आरक्षण तय होते ही पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी.  

यूपी पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू, शीतकालीन सत्र में योगी सरकार ने खोला बजट का पिटारा!

TAGS

UP panchayat electionUttar Pradesh ElectionPanchayat Voter List

Trending news

Amethi news
अमेठी में भीषण सड़क हादसा, कोहरे के कारण 7 गाड़ियां टकराई, तीन की मौत, 12 घायल
Auraiya News
औरैया में 'शोले' का नजारा... साली के प्यार में पागल हुआ जीजा मोबाइल टावर पर चढ़ा
prayagraj news
बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारी, गहनों और नकदी से भरा बैग लूटा
UP Vidhan Sabha Winter Session 2025
UP Vidhan Sabha:शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन,यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा
Balrampur
12 साल की बेटी को उठा लाऊंगा....शादीशुदा बॉयफ्रेड के बेटे ने दी महिला को धमकी
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड का मौसम शुष्क,घने कोहरे और ठिठुरन की चपेट में मैदानी इलाके,येलो अलर्ट जारी
UP Panchayat Chunav
यूपी पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू, शीतकालीन सत्र में योगी सरकार का बड़ा ऐलान
Kumaoni Baithaki Holi
फाल्गुन नहीं यहां दिसंबर में हाेती है होली! रंग नहीं, रागों से सजती है महफिल
Sambhal news
संभल में दुनिया का अनोखा मंदिर! कल्कि अवतार से पहले बना श्री विष्णु हरि धाम
raebareli latest news
पुलिस टीम पर हमला, पत्थर से सिपाही की आंख फूटी ... दो पक्षों में झगड़े की थी सूचना