आज जारी होगी यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 40 लाख नए मतदाता जुड़े, 24 से 30 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां

UP Panchayat Elections: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर यानी आज जारी की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए जाने के आदेश दिए गए हैं. वृहद पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए 24 से लेकर 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां लेगा और फिर 31 दिसंबर से छह जनवरी तक इनका निस्तारण किया जाएगा. छह फरवरी 2026 को आखिरी वोटर लिस्ट जारी होगी. फाइनल लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे.

इस बार 40.19 लाख नाम बढ़े

पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई वोटर लिस्ट में इस बार 40.19 लाख नाम बढ़े हैं. अब कुल मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ हो गई है. मतदाता 24 से 30 दिसंबर तक प्रकाशित सूची का निरीक्षण और दावे-आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे. इस दौरान एक जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके सभी मतदाताओं के दावे भी स्वीकार किए जाएंगे.

31 दिसंबर से 6 जनवरी तक दावों- आपत्तियों का निस्तारण

राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर से छह जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. 7 से 12 जनवरी तक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ऑफिस में सभी दावे जमा किए जाएंगे. 13 से 29 जनवरी तक सभी दावों को फाइनल लिस्ट में शामिल किया जाएगा. 30 जनवरी से पांच फरवरी तक मतदान केंद्र क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों का मिलान किया जाएगा.

छह फरवरी को आएगी आखिरी लिस्ट

छह फरवरी को वोटर लिस्ट आएगी. पंचायत चुनाव मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के दौरान 1.81 करोड़ मतदाताओं के नए नाम जोड़े गए थे जबकि 1.41 करोड़ नाम हटाए गए थे. इस बार 40.19 लाख मतदाता बढ़े हैं. अब कुल मतदाता 12.69 करोड़ हो गए हैं.

पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग पूरी तरह कमर कस चुका है.अब सिर्फ समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासन को करना है. सीटवार आरक्षण तय होते ही पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी.

