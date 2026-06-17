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पूरी सपा BJP में जाने को तैयार... ओपी राजभर के दावे से यूपी की राजनीति में भूचाल

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी भले ही कुछ समय दूर हों, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी से पूरी तरह गर्म हो चुका है. सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक-दूसरे पर हमलावर हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 17, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:39 PM IST
पूरी सपा BJP में जाने को तैयार... ओपी राजभर के दावे से यूपी की राजनीति में भूचाल

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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