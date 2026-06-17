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UP Election 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है. चुनाव में अभी वक्त है लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग चरम पर पहुंच चुकी है. इस बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा दावा कर दिया.. जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी. राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति की चर्चा छोड़ दीजिए.. उत्तर प्रदेश में तो पूरी समाजवादी पार्टी ही भाजपा में आने को तैयार बैठी है. उनके इस बयान से यूपी का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. समाजवादी पार्टी ने भी ओपी राजभर पर तुरंत पलटवार किया.
सपा नेताओं की बढ़ रही है बेचैनी
ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि जैसे-जैसे विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं.. वैसे-वैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है. उन्होंने खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि इन मामलों में किन नेताओं के नाम चर्चा में रहे हैं. हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया और न ही अपने दावे के समर्थन में कोई नया सबूत पेश किया. लेकिन उनका बयान राजनीतिक रूप से काफी बड़ा माना जा रहा है.
समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है।
खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है।
महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में…
— Om Prakash Rajbhar (oprajbhar) June 17, 2026
रामगोपाल यादव का भी किया जिक्र
राजभर ने अपने बयान में सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का भी नाम लिया. उन्होंने दावा किया कि रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पत्र किस मुद्दे पर लिखा गया और न ही इससे जुड़ा कोई दस्तावेज सामने रखा.
सपा का पलटवार- BJP और सहयोगी घबराए हुए हैं
राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने तीखा जवाब दिया. पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बौखलाए हुए हैं. इसलिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया था और अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा. सुनील साजन ने राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी का एक भी विधायक जीतकर नहीं आएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि राजभर सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं.
अखिलेश के विदेश दौरे पर भी साध चुके हैं निशाना
यह पहला मौका नहीं है जब राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला हो. कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लंबी पोस्ट लिखकर अखिलेश के विदेश दौरे पर सवाल उठाए थे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि अगर घूमना ही था तो लंदन और पेरिस जाने के बजाय काशी, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य और मां विंध्यवासिनी धाम का दौरा करते. इससे प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलता और स्थानीय कारोबारियों की आमदनी भी बढ़ती.
देश बदल चुका है, अपने प्रदेश को भी देखिए..
राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि नया भारत और नया उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है. धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर अभूतपूर्व विकास हुआ है. उनका कहना था कि अपने देश की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है. उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी थी कि विदेशी पर्यटन स्थलों की बजाय देश और प्रदेश की ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत को प्राथमिकता देनी चाहिए.