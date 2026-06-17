UP Election 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है. चुनाव में अभी वक्त है लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग चरम पर पहुंच चुकी है. इस बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा दावा कर दिया.. जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी. राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति की चर्चा छोड़ दीजिए.. उत्तर प्रदेश में तो पूरी समाजवादी पार्टी ही भाजपा में आने को तैयार बैठी है. उनके इस बयान से यूपी का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. समाजवादी पार्टी ने भी ओपी राजभर पर तुरंत पलटवार किया.