Etawah News: 'केशव मौर्य जैसा होगा पूजा पाल का हाल', शिवपाल यादव ने सपा से निष्कासन के बाद साधा निशाना

Advertisement
Etawah News:  सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में स्वतंत्रता दिवस मनाया. इस दौरान पूजा पाल के निष्कासन को लेकर प्रतिक्रया दी. साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:40 PM IST
इटावा/अन्नू चौरसिया: इटावा में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह ने स्वतंत्रता दिवस मनाया. इस दौरान उन्होंने सपा विधायक पूजा पाल के पार्टी से निष्कासन से लेकर प्रतिक्रिया दी. इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा. साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा के उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस लौटने की भी हुंकार भरी.

'केशव मौर्य जैसा होगा पूजा पाल का हाल'
प्रयागराज की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक पूजा पाल के पार्टी से निकाले जाने के बाद कहा कि पूजापाल समाजवादी पार्टी से विधायक बनी थीं. उन्होंने साइकिल चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा था तो उनको अनुशासन में रहना चाहिए था. आगे कहा कि जो हाल केशव प्रसाद मौर्य का हुआ था, जो कहीं चुनाव नहीं जीत पाए थे वही हाल इनका भी होगा. बता दें कि यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जिसके कुछ घंटों बाद ही उनको सपा से निष्कासित कर दिया गया था.

बीजेपी पर साधा निशाना
शिवपाल यादव ने बीजेपी  पर निशाना साधते हुए कहा, "बीजेपी ने झूठ बोलकर लोगों को झांसा दिया है. भारतीय जनत पार्टी ने जो वादा किया था. उसे पूरा नहीं किया है. लोगों को नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे. आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है,केवल झूठ बोल रहे हैं. मुख्यमंत्री पहले दिन से झूठ बोलते थे, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी. आज चारों तरफ गंदगी है जलभराव को समस्या है." 

आगे कहा, "स्मार्ट सिटी बनाने की बात सिर्फ बात ही है. स्मार्ट सिटी पूरी तरह से फैल हुई है. बीजेपी जब जब चुनाव आता है तो कुछ नया शिगूफा ले आते है, इस बार 2047 का विजन लाए हैं. साढ़े आठ सालों में जो वादे किए थे उसमें थोड़ा ही काम कर देते. बीजेपी के लोग पीडीए से घबराए हुए लोग हैं. चुनाव में बेईमानी, वोट कटवाने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रदेश में नंबर 1 बनी और आगे रहेगी."

