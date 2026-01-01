Advertisement
शाहरुख पर जमकर बरसे संगीत सोम! ‘देश का गद्दार’ बयान से सियासत में बढ़ी हलचल

Meerut News: अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के मुद्दे पर बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम का बयान सियासी माहौल में भूचाल ले आया है. मेरठ जिले मेंआयोजित अटल स्मृति सम्मेलन के मंच से संगीत सोम ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पर सीधा हमला बोला. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:26 PM IST
Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Sangeet Som attacked Shah Rukh Khan:  भारतीय जनता पार्टी  के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने अभिनेता व आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सह-मालिक शाहरुख खान को लेकर तीखा बयान दिया है. दौराला में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन, मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला और कंबल वितरण समारोह के दौरान उन्होंने शाहरुख खान पर आईपीएल नीलामी में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने को लेकर निशाना साधा और उन्हें ' देश का गद्दार' तक कह डाला. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में भारत से जुड़े बड़े चेहरों को व्यावसायिक फैसलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि शाहरुख खान की टीम ने आईपीएल नीलामी में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लगभग 9 करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदा. 

बहनों-बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा
इस दौरान उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्या हो रही हो, बहनों-बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा हो, भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हों, तब ऐसे फैसले लेना देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है. ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि उन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया है.

 देश में गद्दारों के लिए जगह नहीं है
बता दें इस दौरान उन्होंन ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत में नहीं खेल सकती, तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी सोच-समझकर बुलाया जाना चाहिए. साथ ही चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि अब देश में गद्दारों के लिए जगह नहीं है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और मंच से दिया गया यह बयान अब स्थानीय राजनीतिक माहौल को गर्म कर रहा है. मिशन 2027 को देखते हुए संगीत सोम दोबारा सक्रिय होते नजर आ रहे हैं.

मिशन 2027 की जमीन गरमाई! 
संगीत सोम ने मंच से योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए दावा किया कि अपराध और माफिया तंत्र पर कड़ा एक्शन हुआ है. उन्होंने कहा कि 2027 में दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और विपक्ष इसकी वजह से बौखलाया हुआ है.

इस पूरे विवाद में शाहरुख खान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माहौल गरम है और राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा जोरों पर है. अब नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या यह विवाद आगे और भड़केगा या सिर्फ बयानबाज़ी तक सीमित रहेगा. 

वीडियो देखें: Meerut video: शाहरुख खान पर क्यों भड़के संगीत सोम! सुनिए अभिनेता को क्यों कहा 'गद्दार'

