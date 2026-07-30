/बसपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह गुड्डन पर दो थानों में FIR, कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बढ़ी सियासी हलचल

धारा 163 के आदेशों का उल्लंघन

पुलिस के अनुसार, रायपुर चैराहै पर भारी भीड़ जमा करने और हाइवे पर गाड़िया का जमावड़ा और टोल प्लाजा बारा से लगभग 60 से 70 चार पहिया वाहनों का काफिला निकाला गया. आरोप है कि रोड मार्च के दौरान डीजे, लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया गया जो अनुमति की निर्धारित शर्तों और धारा 163 के आदेशों का उल्लंघन किया गया.