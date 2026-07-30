/बसपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह गुड्डन पर दो थानों में FIR, कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बढ़ी सियासी हलचल

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आलोक त्रिपाठी/ कानपुर देहात: कानपुर देहात की राजनीति में इन दिनों बसपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन लगातार सुर्खियों में हैं। भाजपा का दामन छोड़कर बसपा में शामिल होने और अकबरपुर-रनियां विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब उनके सामने कानूनी चुनौती भी खड़ी हो गई है.
दो अलग-अलग थानों में एफआईआर
29 जुलाई को आयोजित बसपा के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप में अकबरपुर कोतवाली और रनिया थाना में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. इन मुकदमों में जितेंद्र सिंह गुड्डन समेत उनके अज्ञात समर्थकों को शामिल किया गया है.
धारा 163 के आदेशों का उल्लंघन
पुलिस के अनुसार, रायपुर चैराहै पर भारी भीड़ जमा करने और हाइवे पर गाड़िया का जमावड़ा और टोल प्लाजा बारा से लगभग 60 से 70 चार पहिया वाहनों का काफिला निकाला गया. आरोप है कि रोड मार्च के दौरान डीजे, लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया गया जो अनुमति की निर्धारित शर्तों और धारा 163 के आदेशों का उल्लंघन किया गया.
इसलिए हुई विधिक कार्रवाई
रनियां थानाध्यक्ष दिनेश गौतम और बारा चौकी प्रभारी शोभित कटियार की ओर से दी गई शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम के दौरान भीड़ नियंत्रण योजना का पालन नहीं किया गया, जिसके आधार पर विधिक कार्रवाई की गई है.
गुड्डन की उम्मीदवारी राजनीति में चर्चा का विषय
गौरतलब है कि भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल होने के बाद गुड्डन की उम्मीदवारी पहले ही जिले की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई थी. अब कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद दर्ज हुई दो एफआईआर ने इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया है.
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