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बसपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह गुड्डन पर दो थानों में FIR, कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बढ़ी सियासी हलचल

बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हुए और अकबरपुर-रनियां विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके खिलाफ दो अलग-अलग थानों में FIR दर्ज की गई है.

Written ByAlok TripathiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 30, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:21 AM IST
बसपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह गुड्डन पर दो थानों में FIR, कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बढ़ी सियासी हलचल
Image Credit: kanpur news

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Alok Tripathi

Alok Tripathi

आलोक त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले से ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने कई स्थानीय समाचार चैनलों और अखबारों में अपनी सेवाएं दी हैं. वह 2022 से ज़ी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. ग्रामीण मुद्दों, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य रहा है.

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