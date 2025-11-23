Advertisement
जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है...लोकसभा चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने किया बड़ा ऐलान

Gonda News: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे परिस्थितिजन्य कारणों से रिटायर हुए थे, लेकिन उनके क्षेत्र की जनता उन्हें सांसद के रूप में देखना चाहती थी. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:07 PM IST
Gonda News/अतुल यादव: गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह 2029 के लोकसभा चुनाव में उतरेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका रिटायर होना परिस्थितिजन्य था और उनकी जनता उन्हें सांसद के रूप में देखना चाहती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वैसे तो करने वाला सब ईश्वर है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ूंगा. 

सपा में जाने की अफवाहों को किया खारिज
सपा में जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि लोग गलत कयास लगा रहे हैं. बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि वे 1979 के दशक में राजनीति में आए और तब जिले में प्रजातंत्र की कोई स्थिति नहीं थी. उन्होंने 1989 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जॉइन की और 2009 में छोड़ना पड़ा. उन्होंने कहा कि 2004 में उन्हें बलरामपुर भेजा गया था और कुछ घटनाओं का दोष उनके ऊपर लगाया गया, जबकि उनका कोई दोष नहीं था.

उन्होंने अपने देवीपाटन मंडल में दबदबे और राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी सत्य बोलने का प्रयास किया. 2014 में उन्होंने पुनः भाजपा में शामिल होकर क्षेत्र में पार्टी की मजबूती में योगदान दिया. उन्होंने बताया कि उनके आने से गोंडा और बहराइच में भाजपा की सीटें बढ़ी और चुनाव परिणाम बेहतर हुए. 

अंत में, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उनका बयान किसी संदेश के लिए था, तो उन्होंने कहा कि अब जो आपको लगाना हो लगा लीजिए, मैसेज यह किया है लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे. 

