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लखनऊ के मेयर, यूपी के डिप्टी CM से राजभवन तक...जानें अंडमान-निकोबार के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉ. दिनेश शर्मा का सियासी सफर

Dinesh Sharma Appointed Lt Governor: यूपी की सियासत में करीब तीन दशकों से सक्रिय, पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ.दिनेश शर्मा को केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. डॉ. शर्मा को के इस नए संवैधानिक सफर को उत्तर प्रदेश के भावी सियासी समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Sep 06, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:44 AM IST
लखनऊ के मेयर, यूपी के डिप्टी CM से राजभवन तक...जानें अंडमान-निकोबार के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉ. दिनेश शर्मा का सियासी सफर
Image Credit: Dinesh Sharma Lt Governor Andaman Nicobar

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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