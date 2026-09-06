/लखनऊ के मेयर, यूपी के डिप्टी CM से राजभवन तक...जानें अंडमान-निकोबार के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉ. दिनेश शर्मा का सियासी सफर

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Dinesh Sharma Lt Governor Andaman Nicobar: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) नियुक्त किया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी. डॉ. दिनेश शर्मा (62) अंडमान और निकोबार में पूर्व नेवी चीफ एडिमिन्ट्रल (रिटायर्ड) देवेन्द्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे. नई जिम्मेदारी मिलने पर डॉ. दिनेश शर्मा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.
महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी एवं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार।।
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं सभी सम्मानित वरिष्ठजनों, शुभचिंतकों, मित्रों एवं देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से… pic.twitter.com/o972GpxdcR
— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) September 5, 2026
आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में...
डॉ. दिनेश शर्मा का राजनीतिक व शैक्षणिक सफर
डॉ. दिनेश शर्मा वर्ष 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम विभागों की कमान संभाली थी. इसके अलावा वे यूपी मेयर काउंसिल के 2007 से मार्च 2018 तक अध्यक्ष भी रहे हैं.
विद्यार्थी परिषद से शुरुआत
एबीवीपी (ABVP) से छात्र राजनीति शुरू करने के बाद वे भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रदेश अध्यक्ष बने,
लखनऊ के पूर्व मेयर
राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले डॉ. शर्मा लगातार दो बार (2006 से 2017) लखनऊ के महापौर (Mayor) चुने गए थे.
वर्तमान राज्यसभा सांसद
दिनेश शर्मा यूपी की राजनीति का परिचित चेहरा रहे हैं. 62 वर्षीय शर्मा का कार्यकाल नवंबर माह के अंत में खत्म होने वाला था और उससे पहले ही उन्हे नई जिम्मेदारी सौंप दी गई.सितंबर 2023 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे. इसके अलावा वे राज्यसभा के उपाध्यक्ष (Vice Chairperson) के पैनल में भी शामिल हैं.
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ वे एक वरिष्ठ शिक्षाविद भी हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य (Commerce) विभाग में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं.
नियुक्ति पर डॉ. दिनेश शर्मा की प्रतिक्रिया
डॉ. दिनेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया करते हुए कहा, "माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं सभी बुजुर्गों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करता हूं। यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि संविधान, राष्ट्र और जनसेवा के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाऊंगा।"
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