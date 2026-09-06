/लखनऊ के मेयर, यूपी के डिप्टी CM से राजभवन तक...जानें अंडमान-निकोबार के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉ. दिनेश शर्मा का सियासी सफर

Dinesh Sharma Lt Governor Andaman Nicobar: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) नियुक्त किया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी. डॉ. दिनेश शर्मा (62) अंडमान और निकोबार में पूर्व नेवी चीफ एडिमिन्ट्रल (रिटायर्ड) देवेन्द्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे. नई जिम्मेदारी मिलने पर डॉ. दिनेश शर्मा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.