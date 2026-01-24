Advertisement
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने साथियों के साथ दिया इस्तीफा

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने अपने तमाम साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:02 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

UP Politics:  उत्तर प्रदेश कांग्रेस को विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ करीब 72 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, जिनमें लगभग दो दर्जन पूर्व विधायक भी शामिल बताए जा रहे हैं.

इस्तीफे के बाद दिए गए बयान में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह कांग्रेस में अपने साथियों के साथ जातिवाद, संप्रदायवाद और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी के भीतर वह यह लड़ाई प्रभावी रूप से नहीं लड़ पा रहे हैं. इसी कारण उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया.

नई राजनीतिक शुरुआत
नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने साफ किया कि उन्हें कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी से व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य से वह पार्टी में आए थे, वह पूरा नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि उनके साथ इस्तीफा देने वाले सभी नेताओं से मशविरा जारी है और जिस राजनीतिक दल पर सहमति बनेगी, उसी के साथ मिलकर आगे जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि जल्द ही नई राजनीतिक शुरुआत की जाएगी.

बसपा से निष्कासित के बाद कांग्रेस का थामा था दामन
गौरतलब है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस में एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा था. वे इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और मायावती सरकार में मंत्रिमंडल मंत्री भी रह चुके हैं. वर्ष 2017 में उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया था. इसके बाद 22 फरवरी को उन्होंने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में
नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 4 जून 1959 को हुआ था. वे पहली बार 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक बने थे. कांग्रेस से उनके इस्तीफे को आगामी चुनावों से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. 

