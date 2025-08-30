Gonda News: गोंडा में कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की माता के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देखिए हमारे यहां कहा गया कि सत्य बोलो, लेकिन सत्य अगर अप्रिय है तो मत बोलो. उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है. संस्कार से कोई मतलब नहीं है. इसी का परिणाम है समय-समय पर वह कुछ जहर उगलने का काम करते हैं.

पूर्व सांसद ने राहुल गांधी पर बोला हमला

पूर्व सांसद ने कहा कि पीएम मोदी को मौत का सौदागर, राफेल चोर जैसे शब्दों से नवाजा जाता है. पीएम मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, पीएम नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं. पीएम नरेंद्र मोदी की मां की आलोचना करना कहीं ना कहीं देश की जो समस्त माताएं बहनें हैं, नारी समाज है, उसका अपमान करना है. हमारे यहां औरत को देवी स्वरूपा कहा गया है और आज जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है आप उनकी आलोचना करके अपनी औकात का परिचय दे रहे हैं कि आपके पास कितना ज्ञान है. पूर्व बीजेपी सांसद ने कहा कि भाषा की एक मर्यादा होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए.

'डोनाल्‍ड ट्रंप को भगवान सद्बुद्धि दें'

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दो आदमी को कोई नहीं समझ सकता है. एक हमारे देश के राहुल गांधी को और एक डोनाल्ड ट्रंप को, इनका कोई नहीं समझ सकता है. ये कब क्या हरकत कर जाएं किसी को पता नहीं. आज डोनाल्ड ट्रंप की निंदा उनके देश में हो रही है, उनकी संसद कर रही है. पूर्व सांसद ने कहा कि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दें.

Add Zee News as a Preferred Source

'1990 का भारत नहीं'

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनको (ट्रंप) मालूम होना चाहिए यह भारत 1990 वाला नहीं है, जब हमको देश का सोना काम चलाने के लिए गिरवी रखना पड़ा था, यह वह भारत नहीं है जब दबाव में चीन से समझौता करना पड़ा. यह 2024 और 2025 का भारत है. इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. पूर्ण बहुमत की सरकार है. सरकार के साथ इस देश की जनता है जो भी होगा यहां की जनता सामना करने के लिए तैयार है.

यह भी पढ़ें : Shahjahanpur News: अपने पापों की सजा भुगत रहे संजय निषाद...BJP के समर्थन को लेकर सपा नेता राजपाल कश्‍यप का बड़ा बयान

यह भी पढ़ें : UP News: अगर फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दे बीजेपी , संजय निषाद की भाजपा को दो टूक