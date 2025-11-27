किसकी होगी घोसी? यूपी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल से कम नहीं उपचुनाव, टिकट की रेस में ये नाम

Ghosi Byelection 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी की निगाहें यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर हैं. मिशन 2027 से पहले मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का कड़ा इम्तेहान होगा. यहां के नतीजों से संकेत मिलेंगे कि यूपी में किस दल की हवा चल रही है. यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस सीट पर परचम लहराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएंगे.

घोसी विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव

बता दें कि यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है. साल 2023 उपचुनाव में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी. यहां से सपा के सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे. जिनका 67 साल की उम्र में निधन हो गया. इसी के चलते घोसी सीट खाली है. दिलचस्प है कि इस सीट पर पांच साल के भीतर दो-दो बार उपचुनाव होंगे. दरअसल 2022 में यहां से सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान चुनाव जीते थे लेकिन उन्होंने खेमा बदलकर भगवा चोला ओढ़ लिया था. तब उपचुनाव हुआ था.

दावेदारों पर निगाहें

घोसी विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद निगाहें बीजेपी और समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों पर होंगी. सुधाकर सिंह के निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव परिवार से मिलने गए थे. उनसे मिलकर सुधाकर सिंह का बेटा फूट-फूटकर रोता दिखा था. कयास लगाए जा रहे हैं कि 'सहानुभूति लहर' का फायदा लेने के लिए पार्टी परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दे सकती है. परिवार में उनके छोटे बेटे सुजीत सिंह राजनीति तौर पर सक्रिय हैं. वह दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं. माना जा रह है कि उनको ही सपा टिकट थमा सकती है.

घोसी से कौन होगा बीजेपी उम्मीदवार?

घोसी में बीजेपी के सामने प्रत्याशी को लेकर माथापच्ची देखने को मिल सकती है. दरअसल 2023 उपचुनाव में यहां से दारा सिंह चौहान को हार मिली थी. वह अब एमएलसी बन चुके हैं. इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं कि उनको दोबारा यहां से बीजेपी उम्मीदवार बनाए. पिछली हार से बीजेपी को झटका लगा था. सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी यहां से पूर्व विधायक रहे विजय राजभर को मैदान में उतार सकती है. इस सीट पर राजभर वोटर अहम फैक्टर माना जाता है.