'वोट चोरी' पर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग हटाई गई, भगवान श्रीकृष्ण के रथ पर सवार थे राहुल-अखिलेश
'वोट चोरी' पर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग हटाई गई, भगवान श्रीकृष्ण के रथ पर सवार थे राहुल-अखिलेश

UP Congress: लखनऊ में कांग्रेस नेता ने होर्डिंग-पोस्टर राजनीति के जरिए बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने बड़ा होर्डिंग लगवाया था. हालांकि अब इसे हटा लिया गया है. इस. होर्डिंग से UP में इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश देने की कोशिश की गई थी.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:06 AM IST
Lucknow News
विशाल सिंह/लखनऊ:  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता ने होल्डिंग-पोस्टर-पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा पर निशाना साधा गया.  युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने लखनऊ में होल्डिंग लगवाया था. भगवान श्रीकृष्ण के रथ पर राहुल-अखिलेश को सवार दिखाया गया  था. अब ये पोस्टर हटा लिया गया है. इस होर्डिंग को इंडिया गठबंधन की एकजुटता और जनता के मुद्दों को हवा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

होर्डिंग में राहुल-अखिलेश
श्रीकृष्ण के रथ पर राहुल-अखिलेश होर्डिंग में भगवान श्रीकृष्ण को रथ पर सवार दिखाया गया है. कृष्ण के दाहिनी ओर राहुल गांधी और बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर है. यह होर्डिंग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाया गया है जो राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह है.

क्या लिखा है होर्डिंग पर
होल्डिंग  पर गीता श्लोक “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत..(जब-जब धर्म की हानि होती है) श्लोक लिखा गया है.  इसके  साथ ही बड़ा नारा दिया गया है. उसके नीचे 'वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध लिखा गया है. यह नारा और श्लोक सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष का बिगुल फूंकने का संदेश दे रहा हैं. इसे अय़ोध्या विधानसभा से युवा कांग्रेस अध्यक्ष शरद शुक्ला द्वारा लगाया जाना बताया जा रहा है.

होर्डिंग लगाने का मकसद
राजनीति के जानकारों का कहना है कि ऐसा पोस्टर लगाकर ये दिखाया जाना है कि सपा और कांग्रेस में एकजुटता बनी हुई है. अखिलेश और राहुल के संबंधों को मजबूती दिखाने की कोशिश की गई है. अभी राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को  लेकर माहौल गर्म कर रहा हैं, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे है. ऐसे में लखनऊ में होर्डिंग लगाकर ये जताने की कोशिश है  यूपी में भी इंडिया गठबंधन के मुद्दों को हवा दी जा रही है. अब लखनऊ में होर्डिंग के जरिए मुद्दे को उत्तर प्रदेश में उठाया गया है. यह इंडिया गठबंधन की साझा रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

