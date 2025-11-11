बिहार में छाए रहे सीएम योगी, चुनाव प्रचार में पीएम मोदी और अमित शाह को भी पीछे छोड़ा, अखिलेश तो दूर ही नजर आए

CM Yogi Rally in Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए वोटिंग मंगलवार को हुई. 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे. बिहार में चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. हालांकि बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही. सीएम योगी ने ताबड़तोड़ कई रैलियां कीं. सीएम योगी ने चुनाव प्रचार में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया... आइए जानते हैं सीएम योगी ने बिहार चुनाव में कितनी रैली और रोड शो किए?.

बिहार चुनाव प्रचार में छाए रहे सीएम योगी

बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की ओर से सीएम योगी सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक रहे. सीएम योगी ने बिहार चुनाव में 16 अक्टूबर को चुनाव प्रचार शुरू किया था. इसके बाद महज 10 दिनों में सीएम योगी ने 31 चुनावी कार्यक्रम किए. इसमें 30 रैलियां और एक रोड शो शामिल हैं. इन रैलियों के जरिए सीएम योगी ने बीजेपी, एनडीए के सहयोगी दल जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 43 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे.

सीएम योगी ने कई नेताओं को पीछे छोड़ा

इसी के साथ सीएम योगी ने बिहार चुनाव प्रचार में बीजेपी के कई ​बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में 14 जनसभाएं कीं. देश के गृहमंत्री अमित शाह ने 24, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 रैलियां कीं. वहीं, कांग्रेस के राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में 16 रैली की.

अखिले यादव ने कितने रैली की?

वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने 7 दिनों में 28 सभाएं कीं. इनमें उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा. वह राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल या वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा. यूपी के कई और भी बड़े नेता भी बिहार चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे.

