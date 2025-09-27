Advertisement
लखनऊ में किसने लगाए 'आई लव सीएम योगी आदित्यनाथ' के पोस्टर, जानें सपा ने होर्डिंग को लेकर क्या कहा?

I Love Muhammad Poster: आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अलग-अलग पोस्टर जारी किए जा रहे हैं.  लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर होर्डिंग लगी हुई हैं. इन पोस्टर को लेकर सपा का रिएक्शन भी सामने आया है.

Sep 27, 2025
 मयूर शुक्ला/लखनऊ: इस समय उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद विवाद पर माहौल गरमाता जा रहा है.  मुस्लिम धर्म के लोग आई लव मोहम्मद की नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं तो कहीं पर इनका विरोध किया जा रहा है.  बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद विवाद बढ़ा और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए. भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ गया था. अब यह मामला राजनीतिक रंग में रंगता नजर आ रहा है. इसी के तहत राजधानी लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ और बुल्डोजर से जुड़ा पोस्टर लग गया है.  पोस्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

लखनऊ में लगे आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर 
आई लव मोहम्मद के बाद अब लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं. इस पोस्टर में सीएम योगी की एक बड़ी सी फोटो के साथ ही आई लव बुलडोजर भी लिखा गया है. इस होर्डिंग को लखनऊ बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी ने लगवाया है.  इस पोस्टर को समता मूलक चौराहा, वीआईपी चौराहा और जानकीपुरम में लगवाया गया है. इन  पोस्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 

सुमैया राणा 
लखनऊ में लगे आई लव सीएम योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर पोस्टर पर सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को आदर्श मानकर कोई पोस्टर लगाता है तो हमें कोई गुरेज नहीं है उसका स्वागत करते हैं लेकिन आई लव बुलडोजर लिखना पूरी तरह गलत है.  इसका मतलब कानपुर में गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी पर चला बुलडोजर को आप ठीक मानते हैं. अकबरनगर में गरीबों की बस्ती उजाड़ी जाती है उस बुलडोजर की कार्रवाई को आप सही मानते हैं.

