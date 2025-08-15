उसने मेरी 7 दिन में दुनिया उजाड़ दी, पति छीना,मैं तब नहीं झुकी तो अब क्यों सच बोलने से हार मान लूं-पूजा पाल
उसने मेरी 7 दिन में दुनिया उजाड़ दी, पति छीना,मैं तब नहीं झुकी तो अब क्यों सच बोलने से हार मान लूं-पूजा पाल

MLA Pooja Pal: कभी सपा मुखिया अखिलेश यादव की दरियादिली से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बावजूद बची रहीं, पर सीएम योगी की तारीफ करने पर वह निशाने पर आ गईं और नतीजा निकला की पार्टी से बाहर हो गईं. जिसके बाद पूजा पाल की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:25 AM IST
UP Politics: कौशाम्बी जिले की चायल विधायक पूजा पाल अब समाजवादी पार्टी से बाहर हो गई हैं. गुरुवार को विधानसभा में सपा नेतृत्व को खुली चुनौती देने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें निष्कासित कर दिया गया. उन्होंने  विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की थी. इसके कुछ घंटे बाद ही उनको सपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.  वो पिछले काफी समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थीं.  वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ की थी.जिसके बाद पूजा पाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मुझे सजा दी गई. 

एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मुझे सजा दी गई
मैने सालों तक जिस कुख्यात माफिया के खिलाफ दिन रात संघर्ष किया उसने मेरी 7 दिन में दुनिया उजाड़ दी मेरा पति छीन लिया मुझे डर के साए में ढकेलने की कोशिश की जब मै तब नहीं झुकी तो अब क्यों सच बोलने से हार मान लूं ?

पहली बार निष्काषित नहीं हुई हैं पूजा
 पूजा पाल के साथ यह पहली बार नहीं हुआ है.  इसके पहले बहुजन समाज पार्टी भी उन्हें बाहर कर चुकी है. बीएसपी को सिर्फ इतनी सुगबुगाहट मिली थी कि वह पार्टी बदल सकती हैं बस बिना देर किए पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. अब पूजा सपा से भी बाहर हो गई हैं.  पूजा पाल राज्यसभा चुनाव के बाद से ही सपा से अलग-थलग चल रही थी. पूजा पाल ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग भी की थी. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पूजा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं.

पति की हो गई थी हत्या
बता दें कि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या अतीक के गुर्गों ने की थी. पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या उनकी शादी के महज 9 दिन बाद ही कर दी गई थी. इस हत्या के पीछे की वजह चुनावी रंजिश दी. साल 2004 में राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था. इसी के कारण राजू पाल की हत्या कर दी गई थी.

सपा विधायक पूजा पाल ने विधानसभा में खुलकर की सीएम योगी की तारीफ कहा, 'मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने का काम किया'
 

 

