Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3122913
Zee UP-UttarakhandUP Politics

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर IT की रेड आज भी जारी, छापेमारी पर क्या बोली मायावती?

Income Tax raids Lucknow: बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक के ठिकानों पर बुधवार सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुई कार्रवाई आज भी जारी है. बुधवार को यह कार्रवाई राजधानी के गोमतीनगर इलाके में की गई, जहां विधायक का घर और कार्यालय स्थित है. 

 

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSP MLA Umashankar Singh (फाइल फोटो)
BSP MLA Umashankar Singh (फाइल फोटो)

विशाल सिंह/Lucknow IT Raid News: बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर और दफ्तर पर पड़ी आईटी की रेड बुधवार को शुरू हुई जो आज भी जारी है. आईटी की टीम लखनऊ के गोमतीनगर के बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ऑफिस छात्रशक्ति कंस्ट्रक्शन पर रेड कर रही है.  बता दें कि बलिया के रसड़ा सीट से तीन बार के विधायक उमाशंकर सिंह एक बड़े कारोबारी भी हैं. बुधवार को यह कार्रवाई राजधानी के गोमतीनगर इलाके में की गई, जहां विधायक का घर और कार्यालय स्थित है. 

बुधवार को इनकम टैक्स की छापेमारी
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ आवास और दफ्तर पर बुधवार को इनकम टैक्स ने छापेमारी की. तकरीबन I 10 घंटे तक उमाशंकर सिंह के यहां रेड चली. विधायक उमाशंकर सिंह के बलिया के भी ठिकाने पर भी छापेमारी की कार्रवाई हुई थी. सूत्रों के मुताबिक इनकम टक्स विभाग को तीन करोड़ से अधिक कैश और उमाशंकर सिंह के कंपनी से जुड़े कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अधिकारियों ने सीज किया है. हालांकि, अभी विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. 

छापे पर मायावती का रिएक्शन
मायावती ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा, बी.एस.पी. के विधायक श्री उमाशंकर सिंह जबसे बी.एस.पी. में आये हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी ज़िम्मेवारी निभाई है और आजतक इनके क्षेत्र से इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके़ से सम्पत्ति अर्जित करने या अन्य कोई भी ग़लत कार्य करने की शिकायत नहीं आई है। 
हालाँकि पिछले लगभग दो वर्षों से वे काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहें हैं, ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर इनके सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली थी तो वे इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इनके ठीक हो जाने के उपरान्त इनसे पूछताछ कर सकते थे। हम कोई इस विभाग के कार्य में दख़ल नहीं दे रहें, लेकिन आज जिस तरह से इन पर अति-गंभीर बीमारी के दौरान कार्रवाई की गयी है वह अति-दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता के ख़िलाफ है।

Add Zee News as a Preferred Source

कैंसर से जूझ रहे हैं उमाशंकर सिंह
उमाशंकर सिंह बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीन बार विधायक हैं. वह कैंसर से पीड़ित हैं और उनके दो बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं. पिछले महीने ही वे अमेरिका से इलाज कराकर लौटे हैं और फिलहाल लखनऊ स्थित आवास पर आइसोलेशन में रहकर उपचार ले रहे हैं. इस वजह से विधानसभा सत्र में भी हिस्सा नहीं ले पा रहे थे.

54 करोड़ की संपत्ति, 13 करोड़ का कर्ज
2022 के शपथपत्र के अनुसार, उमाशंकर सिंह की कुल संपत्ति की  बात करें तो लगभग 54.05 करोड़ रुपये है. इसमें 18.05 करोड़ रुपये चल संपत्ति और 35.99 करोड़ रुपये अचल संपत्ति शामिल है. उन पर करीब 13 करोड़ रुपये का कर्ज भी है. उनकी पत्नी पुष्पा सिंह सीएस इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Lucknow IT RaidIT raids BSP MLA Umashankar Singh

Trending news

Lucknow IT Raid
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर IT की रेड आज भी जारी, छापेमारी पर क्या बोली मायावती?
UP Road Accidents
गाजीपुर में ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचला, मां और दो बेटियों समेत 3 की दर्दनाक मौत
up breaking news
UP Breaking News Live: यूपी के सरकारी कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को होली का तोहफा, आज से कानपुर में बिठूर महोत्सव, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
uttarakhand weather update
24 घंटे बाद मौसम लेगा यू टर्न,बद्रीनाथ-केदारनाथ में हिमपात, मैदानों में बढ़ेगी ठिठुरन
Uttarakhand budget
1.11 लाख करोड़ का होगा उत्तराखंड बजट, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी, ये प्रस्ताव भी पास
Agra News
बेकाबू रफ्तार ने उजाड़ा परिवार: डंपर की टक्कर से पति-पत्नी की मौत, 3 मासूम हुए अनाथ
Hardoi News
एकतरफा प्यार में पागल प्रेमी बना वहशी! बांके से हमला कर छात्रा को किया लहूलुहान
Fatehpur News
शादी में जा रहे थे, घर पहुंचे शव, फतेहपुर में 2 बाइक की टक्कर में 3 भाईयों की मौत
Meerut latest news
गोलियों से गूंजा मेरठ का बाजार! बाइक सवार हमलावरों ने युवक की भरे बाजार हत्या की
Bundelkhand Weather Today
होली से पहले ही तपने लगा बुंदेलखंड! धूप के तेवर देख लोग बेहाल