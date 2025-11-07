दो दिन में आजम खान की दो बड़ी मुलाकात, एक अखिलेश तो दूसरे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, राजनीति में हलचल, मीटिंग के मायने क्या

Azam Khan Meeting Akhilesh Yadav: जेल से रिहा होने के 44 दिन बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लगातार दो दिनों में महत्वपूर्ण मुलाकातें की हैं. 6 नवंबर को उन्होंने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी से मुलाकात की तो 7 नवंबर को सीधे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंच गए. आइये समझते हैं इन मुलाकातों के मायने क्या हैं.
Trending Photos
तुषार श्रीवास्तव/लखनऊ: सपा नेता आजम खान शुक्रवार को अपने बेटे अब्दुल्लाह आजम के साथ लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित अखिलेश यादव के आवास पर मिलने पहुंचे. जानकारी के मुताबिक लगभग 30 से 45 मिनट चली इस बैठक में दोनों नेताओं ने निजी और कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की.
अखिलेश से मुलाकात पर क्या बोले आजम
मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं अपनी दास्तां लेकर आया था, लेकिन क्या बातें हुईं, वो मैं नहीं बताऊंगा. मेरा उस घर से 50 साल का रिश्ता है. आदि सदी का रिश्ता कमजोर होने में वर्षों लगते हैं और टूटने में सदियां"
आजम खान ने सपा की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर उनके खिलाफ लगे फर्जी मुकदमों को खत्म करेगी.
न जाने कितनी यादें संग ले आए- अखिलेश
अखिलेश यादव ने आजम से मुलाकात को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भावुक अंदाज में लिखा, "न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए! ये जो मेल-मिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है."
जेल से बाहर आने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की ये दूसरी मुलाकात थी - पहली अक्टूबर में रामपुर में हुई थी.
मुख्तार अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी से मुलाकात
6 नवंबर को लखनऊ के लालबाग इलाके स्थित होटल जेमिनी कॉन्टिनेंटल में आजम खान ने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी और वर्तमान विधायक सुहेल उर्फ मन्नू अंसारी से मुलाकात की. भले ही इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा हो लेकिन ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है.
आकाश सक्सेना पर आजम का हमला
आजम खान ने इस दौरान बिना नाम लिए बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना पर निशाना साधा, जिनकी एफआईआर पर वो, उनकी पत्नी और बेटे जेल गए थे. उन्होंने कहा, "पिस्तौल बेचने वाले का बेटा आज विधायक बन गया है, यहां कानून-व्यवस्था शानदार है! ये मुलाकात भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी, क्योंकि मुख्तार अंसारी परिवार सपा का पुराना साथी रहा है. क्या ये प्रयास पूर्वांचल में सपा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हैं? या फिर आजम खान अपनी जेल यात्रा के बाद समर्थकों से जुड़ाव मजबूत कर रहे हैं?
शिबगत उल्लाह अंसारी से आजम क्यों मिले
शब्दों की बाजीगरी में सबकुछ कह देने वाले आजम खान से 6 नवंबर को मोहम्मदाबाद गाजीपुर के पूर्व विधायक और मुख्तार अंसारी के बडे भाई शिबगत उल्लाह अंसारी की मुलाकात से यूपी के सियासी गलियारों में खूब चर्चा है. जिसकी सबसे बडी वजह मुस्लिम वोटों का सपा की तरफ ध्रुवीकरण और भाजपा को इससे होने वाला फायदा है. मुस्लिम समाज में चर्चा है कि बिहार चुनाव में यदि महागठबंधन भाजपा को रोकने में असफल रहा तो यूपी के मुस्लिमों का क्या सियासी रसूख रह जाएगा?
मुस्लिम वर्ग की राजनीतिक रहनुमाई
सूत्र बताते हैं कि आजम खान अब सक्रिय राजनीति की जगह भाजपा के खिलाफ मुस्लिम वर्ग की राजनीतिक रहनुमाई को डिफाइन करना चाहते हैं. इसलिए वह समाजवादी पार्टी से दूरी भी रखें हैं और पार्टी में रहने की मजबूरी भी रखें हैं.दूसरी तरफ पूर्वांचल का सबसे मजबूत मुस्लिम परिवार अंसारी बंधुओं को भी डर है कि जैसा आजम खान के साथ हुआ वैसा उनके साथ ना हो जाए. और ऐन वक्त पर सपा प्रमुख किसी और मुस्लिम को टिकट ना थमा दें जैसा रामपुर में हुआ. अखिलेश यादव पहले ही मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी से दूरी बना चुके हैं.
आपको बता दें कि आजम खान से अखिलेश यादव के मुलाकात के बाद रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खान पर तीखा हमला बोला था. साथ ही इकरा हुसैन जिया उर रहमान बर्क जावेद अली खान जैसे नए नेतृत्व सपा में आगे आ रहे हैं. दूसरी तरफ पूर्वांचल में सपा में कोई मुस्लिम कद्दावर नेता नहीं है लेकिन वोट का ध्रुवीकरण सपा की तरफ है.
ये अंसारी परिवार के लिए चिंता का विषय है क्योंकि नए सामाजिक हालात में अब वह भी सपा प्रमुख के रहमोकरम पर निर्भर हैं.