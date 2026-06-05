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मल्हनी में फिर सजेगा सियासी रण, भाजपा या फिर बाहुबली राजनीति? 2027 में कौन बनेगा नया सरताज

Jaunpur News: वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी, भाजपा और बाहुबली राजनीति के प्रभाव के बीच इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है. आइये जानते हैं राजनेता और राजनीति के जानकार इस बार क्या अनुमान जता रहे हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 05, 2026, 09:53 PM IST
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जौनपुर रेलवे स्टेशन
जौनपुर रेलवे स्टेशन

अजीत सिंह/जौनपुर: जिले की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीटों में शुमार मल्हनी विधानसभा एक बार फिर चुनावी चर्चा के केंद्र में है. वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी, भाजपा और बाहुबली राजनीति के प्रभाव के बीच इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है.

मल्हनी विधानसभा का राजनीतिक इतिहास रोचक 
मल्हनी विधानसभा का राजनीतिक इतिहास काफी रोचक रहा है. वर्ष 2012 से पहले यह क्षेत्र रारी विधानसभा के नाम से जाना जाता था. 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे धनंजय सिंह ने तत्कालीन मंत्री और सपा प्रत्याशी श्रीराम यादव को हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था. इसके बाद 2007 में भी उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ बरकरार रखते हुए दूसरी बार जीत दर्ज की. 

2012 में परिसीमन के बाद से बदले समीकरण
वर्ष 2009 में धनंजय सिंह ने जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद का सफर तय किया. सांसद बनने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर उनके पिता राजदेव सिंह ने चुनाव जीतकर परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। हालांकि 2012 में परिसीमन के बाद सीट का नाम बदलकर मल्हनी विधानसभा हो गया और राजनीतिक समीकरण भी बदलने लगे. 

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2017 में फिर धनंजय सिंह की वापसी
2012 के चुनाव में धनंजय सिंह की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी जागृति सिंह मैदान में उतरीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पारसनाथ यादव ने उन्हें बड़े अंतर से पराजित कर दिया. इसके बाद 2017 में स्वयं धनंजय सिंह चुनाव लड़े, लेकिन पारसनाथ यादव ने एक बार फिर जीत दर्ज की. 

उसके बाद 2020 पारसनाथ यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके पुत्र लकी यादव को उम्मीदवार बनाया. लकी यादव ने भी जीत हासिल कर सीट पर सपा का कब्जा बरकरार रखा. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लकी यादव ने अपनी बढ़त कायम रखते हुए धनंजय सिंह को पराजित किया. 

क्षेत्र के राजनीतिक जानकारों ने बताया
अब 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं. क्षेत्र के राजनीतिक जानकार  और अध्यापक बहादुर सिंह का मानना है कि इस बार भी मुकाबला मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और धनंजय सिंह खेमे के बीच रहने की संभावना है. हालांकि धनंजय सिंह की चुनावी स्थिति और उम्मीदवार को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है

विधायक लकी यादव का दावा
मौजूदा विधायक लकी यादव ने विश्वास जताते हुए कहते हैं कि मल्हनी की जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएगी. उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में उनकी जीत का अंतर पहले से अधिक होगा और विपक्षी उम्मीदवारों को जनता करारा जवाब देगी. 

भाजपा भी ठोक रही ताल
भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में संगठन की पकड़ मजबूत हुई है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद चुनावी समीकरण बदलेंगे. भाजपा नेता और पूर्व प्रत्याशी सतीश सिंह का दावा है कि इस बार भाजपा मल्हनी में मजबूत प्रदर्शन करेगी. 

वरिष्ठ पत्रकार विजय मिश्रा बताते हैं
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मल्हनी विधानसभा जौनपुर की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में शामिल है, जहां हर चुनाव में स्थानीय समीकरण, जातीय संतुलन और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि अहम भूमिका निभाती है. उनका मानना है कि अंतिम परिणाम उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति पर काफी हद तक निर्भर करेगा. 

फिलहाल इतना तय है कि 2027 का मल्हनी चुनाव जौनपुर की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बनने जा रहा है, जहां जीत का ताज किसके सिर सजेगा, इसका फैसला जनता करेगी. 

हालांकि इस सीट पर सबके अपने-अपने दावे हैं किसके दर्वे में कितना दाम है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा फिलहाल लकी यादव का दावा है कि मल्हनी का किंग हम ही रहेंगे.

ये भी पढ़ें :  जौनपुर पहुंचे अजय राय, संदीप सिंह के परिजनों से मिले, कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

 

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