यूपी 2027 चुनाव से पहले NDA में बगावत के सुर! RLD ने बीजेपी के सामने रख दी बड़ी डिमांड

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UP Politics: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में बगावत शुरू हो गई है. NDA के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने बीजेपी के सामने यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी सीटों की मांग रख दी है. आरएलडी ने 33 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है. इससे बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है. बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने अपनी इस मांग में 2022 चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाया था.
2022 चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर मांगी सीटें
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में भाजपा में भी सपा-रालोद गठबंधन वाला फार्मूला लागू हो सकता है. सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में वार्ता शुरू हो गई है. एक-दूसरे दलों में भाजपा-रालोद के नेता अपने संबंध मजबूत करने में लगे हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में पार्टी ने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. इसमें आरएलडी को 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि करीब 15 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी.
रालोद ने 33 से ज्यादा सीटों पर दावा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं, जो पारंपरिक रूप से जाट बाहुल्य हैं, लेकिन वहां भाजपा के पास मजबूत और जिताऊ चेहरे हैं. ऐसे में गठबंधन धर्म को निभाते हुए और सीट रालोद के खाते में जाने की स्थिति में भाजपा के नेता रालोद के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. रालोद ने जिन 33-35 सीटों पर दावा ठोका है, उनमें से कई पर वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं. विधायकों का टिकट कटने से रोकने के लिए यह सिम्बल ट्रांसफर सबसे मुफीद रास्ता है.
सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का तालमेल बनाने में जुटी बीजेपी
रालोद के सिंबल पर भाजपा का चेहरा होने से जाट-मुस्लिम-मजदूर समीकरण के साथ-साथ भाजपा का पारंपरिक गैर-जाट ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक भी आसानी से ट्रांसफर होने की उम्मीद है. मिशन 2027 को फतह करने के लिए भाजपा अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का तालमेल बनाने में जुट गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट बंटवारे पर सपा वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है.
सिंबल रालोद का और चेहरा बीजेपी का
इसमें सिंबल रालोद का और चेहरा भाजपा का होगा. दोनों दलों के नेता एक-दूसरे दलों में अपने संबंध मजबूत करने में लगे हैं. सीट बंटवारे को फाइनल करने के लिए दोनों दलों के बीच लंबी सियासी खींचतान भी चलेगी. प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. पश्चिम के सियासी गलियारों में भाजपा-रालोद गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान भी होनी शुरू हो गई है. भाजपा-रालोद के बीच सीट बंटवाने में चौंकाने वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है.
2022 के चुनाव में क्या था सपा-रालोद गठबंधन मॉडल?
यह फॉर्मूला कोई नया नहीं, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमाया गया सपा-रालोद गठबंधन वाला मॉडल है. इस नए समीकरण के तहत पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर 'सिंबल रालोद का और नेता भाजपा का' दांव खेला जा सकता है.