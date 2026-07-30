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यूपी 2027 चुनाव से पहले NDA में बगावत के सुर! RLD ने बीजेपी के सामने रख दी बड़ी डिमांड

UP Politics: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी ने एनडीए से सीटों बंटवारे को लेकर बड़ी मांग कर दी है. आरएलडी के इस दावे के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ गई है.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Jul 30, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:58 PM IST
यूपी 2027 चुनाव से पहले NDA में बगावत के सुर! RLD ने बीजेपी के सामने रख दी बड़ी डिमांड
Image Credit: Social Media

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