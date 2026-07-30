यूपी 2027 चुनाव से पहले NDA में बगावत के सुर! RLD ने बीजेपी के सामने रख दी बड़ी डिमांड

2022 चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर मांगी सीटें

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में भाजपा में भी सपा-रालोद गठबंधन वाला फार्मूला लागू हो सकता है. सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में वार्ता शुरू हो गई है. एक-दूसरे दलों में भाजपा-रालोद के नेता अपने संबंध मजबूत करने में लगे हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में पार्टी ने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. इसमें आरएलडी को 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि करीब 15 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी.