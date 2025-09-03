सपा सांसद खोजे नहीं मिल रहे?...यूपी में नीतीश कुमार की JDU ने अखिलेश यादव के MP के खिलाफ खोला मोर्चा

आशीष श्रीवास्‍तव/सुल्‍तानपुर: यूपी के सुल्तानपुर जिले के सपा सांसद राम भुआल निषाद क्षेत्रवासियों को खोजे नहीं मिल रहे हैं. सपा सांसद राम भुआल निषाद का अपने क्षेत्र से गायब रहने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. जेडीयू प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्‍याय ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र डीएम को सौंपा है.

जेडीयू नेता ने राष्‍ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

जेडीयू प्रबुद्ध प्रकोष्‍ठ के अध्‍यक्ष ओम प्रकाश उपाध्‍याय ने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा है कि सपा सांसद राम भुआल निषाद निर्वाचित होने के बाद से न तो खुद ही दिखाई पड़ते हैं न ही उनका कोई प्रतिनिधि क्षेत्र में दिखाई देता है. इतना ही नहीं सपा सांसद राम भुआल निषाद का यहां कोई स्थाई कार्यालय भी नहीं है और न ही कोई प्रतिनिधि. जिले की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है. पत्र में जेडीयू नेता ने लिखा कि सांसद के कार्यालय और प्रतिनिधि का कहीं पता नहीं चल रहा है.

सपाा सांसद को निलंबित करने की मांग

सपा कार्यालय से भी कोई जानकारी नहीं मिली. जेडीयू के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि सवा साल बीत जाने के बाद भी सपा सांसद जनता से दूर हैं. उन्होंने राष्ट्रपति से सांसद को निलंबित करने की मांग की है. साथ ही पुलिस अधीक्षक से सांसद की तलाश कर जनता की अदालत में पेश करने को कहा है. ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कि सांसद के इस व्यवहार के बाद सुल्तानपुर की जनता अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर कभी विश्वास नहीं करेगी.

