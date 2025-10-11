JP Narayan Jayanati: जेपी जंयती आज, अखिलेश पर टिकी निगाहें, JPNIC के बाहर बैरिकेडिंग, रोकने की तैयारी पूरी

Lucknow News: जय प्रकाश नारायण की जयंती को लेकर यूपी में सियासत गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव Jpnic जाने की तैयारी में है. ऐसे में प्रशासन की आज अखिलेश यादव को रोकने की पूरी तैयारी है. हर बार की तरह अखिलेश यादव आज भी पहुंचेंने की तैयारी में है. सपा अध्यक्ष का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है. प्रशासन रोकने पर अड़ा तो अखिलेश अंदर जाने के लिए अड़े हैं. लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है.

बेरिकेंडिग के साथ कड़ी सुरक्षा

जयप्रकाश नारायण की जयंती पर रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव की निर्धारित यात्रा से पहले जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) को सील कर दिया गया है. वहां पर पिछली बार की तरह बैरिकेडिंग की गई है और भारी पुलिस बल तैनात की गई है.

“सम्पूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे-कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है।”

—लोकनायक जयप्रकाश नारायण

अखिलेश के घर के बाहर पुलिस

प्रशासन ने जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के बाहर बेरिकेडिंग कर दी है. अखिलेश के घर के बाहर भी पुलिस की तैनाती की गई है. इससे पहले कल रात को अखिलेश का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है. अखिलेश पहुंचेंगे या नहीं पता नहीं पर उनके अंदर नाराजगी है. अखिलेश को इस बार भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है. पिछली बार भी जेपी की जयंती पर हल्की झड़प देखने के मिली थी जब अखिलेश दीवार फांद कर माल्यार्पण करने के लिए अंदर पहुंचे थे.

जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा गांव में हुआ था. बचपन से ही देश के प्रति उनके अंदर गजब की भक्ति थी. गरीबी और संघर्ष से भरी जिंदगी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. 8 अक्टूबर 1979 को उनका निधन हुआ. उनके विचार आज भी भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक हैं. आज पटना एयरपोर्ट का नाम ‘लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा’ उनके सम्मान में रखा गया है.