राहुल गांधी पर केशव मौर्य का तीखा हमला, बोले-'सत्ता के लिए बेचैन, पीएम की मां का भी कर रहे अपमान'

Keshav Prasad Maurya: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं.डिप्टी सीएम ने इस आपत्तिजनक बयानबाज़ी के लिए कांग्रेस पार्टी से पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है.