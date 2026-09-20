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राहुल गांधी पर केशव मौर्य का तीखा हमला, बोले-'सत्ता के लिए बेचैन, पीएम की मां का भी कर रहे अपमान'

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला है. केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि सत्ता से बाहर होने की बेचैनी और तिलमिलाहट में राहुल गांधी राजनीतिक मर्यादा भूल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ उनकी मां का भी अपमान कर रहे हैं

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 20, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:25 AM IST
राहुल गांधी पर केशव मौर्य का तीखा हमला, बोले-'सत्ता के लिए बेचैन, पीएम की मां का भी कर रहे अपमान'
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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