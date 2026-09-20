राहुल गांधी पर केशव मौर्य का तीखा हमला, बोले-'सत्ता के लिए बेचैन, पीएम की मां का भी कर रहे अपमान'

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Keshav Prasad Maurya: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं.डिप्टी सीएम ने इस आपत्तिजनक बयानबाज़ी के लिए कांग्रेस पार्टी से पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है.
राहुल गांधी सत्ता से बाहर होने की वजह से बेचैन-डिप्टी सीएम
केशव मौर्य ने लिखा कि राहुल गांधी सत्ता से बाहर होने की वजह से बेचैन हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने के साथ उनकी मां को भी निशाना बना रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी पर राजनीतिक मर्यादा और मंच की गरिमा का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाया.
कांग्रेस के स्थायी नेता श्री राहुल गांधी का मानसिक संतुलन ‘अस्थायी’ हो चुका है। सत्ता वियोग में बेचैन राहुल जी न केवल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का अपमान करते हैं, बल्कि उनकी मां को भी नहीं बख़्शते हैं।
मंच की गरिमा का ख़्याल तो कब से राहुल जी ने ताक पर रख दिया…
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) September 20, 2026
‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद आया बयान
यह बयान राहुल गांधी के 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद आया है. कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से शिक्षा, रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और अन्य मुद्दों पर संवाद किया. उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा.
राहुल गांधी से माफी की मांग
केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि हर मां का अपमान है.
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