यूपी भाजपा की बड़ा दांव खेलने की तैयारी! साध्वी निरंजन ज्योति बन सकती हैं प्रदेश अध्यक्ष, ये हैं प्रमुख वजह

Lucknow : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं लेकिन यूपी भाजपा में अभी से नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि फतेहपुर से सांसद रही साध्वी निरंजन ज्योति को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है.

अगर साध्वी निरंजन ज्योति को यूपी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो यह पार्टी का बड़ा दांव होगा, क्योंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी है. इसके अलावा निरंजन ज्योति ओबीसी वर्ग से आती हैं. इस तरह से पार्टी महिला कार्ड , पार्टी की हिंदूवादी छवि और ओबीसी वर्ग ....इन तीनों मोर्चों पर एक ही बार में बड़ी स्ट्राइक कर सकती है.

कौन हैं निरंजन ज्योति

58 साल की साध्वी निरंजन ज्योति यूपी के हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखती हैं. इंटरमीडिएट तक पढ़ीं निरंजन ज्योति ने 21 साल की उम्र में गुरुदीक्षा लेकर संन्यास ले लिया था. राम मंदिर आंदोलन, विहिप, दुर्गा वाहिनी में सक्रियता के बाद वो भाजपा में आई थीं. यूपी में वो महिला भगवा ब्रिगेड का अहम चेहरा बन सकती हैं. निषाद समुदाय की निरंजन ज्योति यूपी में गैर यादव जातियों के बीच भाजपा की पकड़ और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. वह बिहार, झारखंड से लेकर हरियाणा चुनाव में पार्टी की महिला विंग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है हाल ही में निरंजन ज्योति की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है.

ये भी पढ़ें: टूट गया गठबंधन? वो 5 'फैक्टर' जिससे यूपी में अकेले पंचायत चुनाव लड़ेगी कांग्रेस!

ये भी पढ़ें: यूपी में इन विधायकों का टिकट कटना तय! बीजेपी के इंटरनल सर्वे का 'रिपोर्ट कार्ड' आया सामने

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !